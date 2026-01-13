Ο Σαουλίδης του ΠΑΣΟΚ στον Τσίπρα – «Είναι εδώ και καιρό σε απόσταση από το κόμμα», απαντούν στο «Ποντίκι» κορυφαία στελέχη

Τα νέα κόμματα και η επίδραση που θα έχουν στις επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ είναι ένα από τα βασικά θέματα που συζητούν κατά τόπους τα στελέχη του κόμματος, στις περιφερειακές διασκέψεις ενόψει του συνεδρίου που θα γίνει τον Μάρτιο.

Ήδη στην παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη στέλεχος του ΠΑΣΟΚ μέλος της ΚΕ και εκ των άλλοτε σημαντικών υποστηρικτών του Χάρη Δούκα, θα είναι μεταξύ των ομιλητών.

Πρόκειται για τον Αντώνη Σαουλίδη, ο οποίος μάλιστα συμμετείχε στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Η συμμετοχή του στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει ότι ανοίγει πανιά εκτός ΠΑΣΟΚ, έτοιμος να ακολουθήσει την πορεία του πρώην Πρωθυπουργού.

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ απαντούν στο «Ποντίκι»: Ο Σαουλίδης ήταν εδώ και καιρό σε απόσταση – Για αυτό δεν μπήκε και στην ΚΟΕΣ

Την ίδια ώρα στελέχη της ηγετικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ απαντούν στο «Ποντίκι» υποβαθμίζοντας την περίπτωση Σαουλίδη, ότι έτσι και αλλιώς εδώ και καιρό είχε απομακρυνθεί από το κόμμα και θεωρούνταν εκτός, για αυτόν ακριβώς τον λόγο ήταν και το μόνο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου που δεν συμπεριλήφθηκε σε καμία γραμματεία της ΚΟΕΣ.

Σημειώνουν, μάλιστα, ότι επειδή θεωρείται ξένο σώμα μεγάλο χρονικό διάστημα και χωρίς πλέον θέση στελέχους, δεν λαμβάνεται και οποιοδήποτε κομματικό-πειθαρχικό μέτρο.

Μπρα ντε φερ με τον Τσίπρα – Χαμηλοί τόνοι για την Καρυστιανού

Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει μπρα ντε φερ του ΠΑΣΟΚ με κάποιο από τα νέα κόμματα αυτό θα είναι του Αλέξη Τσίπρα και όχι της Μαρίας Καρυστιανού, για το οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δώσει κατευθύνσεις για διατήρηση χαμηλών τόνων και κριτική για τις θέσεις του.

Στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, σε απάντηση για τις διεργασίες στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, θα παρουσιαστεί και το αποτύπωμα της επιτροπής διεύρυνσης του κόμματος που λειτουργεί υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη.

Με διαφορετικές θέσεις για την διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ στο συνέδριο Ανδρουλάκης και Δούκας

Στο πλαίσιο αυτό, πάντως, ήδη έχουν καταγραφεί διαφορετικές θέσεις από τις πλευρές Ανδρουλάκη και Δούκα, με τον δήμαρχο της Αθήνας να υποστηρίζει ότι όποιος βουλευτής θελήσει να μετακινηθεί στο ΠΑΣΟΚ θα πρέπει πρώτα να έχει αφήσει την έδρα του. Κάτι το οποίο δεν έχει ισχύσει για τις περιπτώσεις του Πέτρου Παππά και της Ράνιας Θρασκιά, που έχουν γίνει αποδεκτοί από τον Νίκο Ανδρουλάκη στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι και οι δύο έχουν εκλεχθεί με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.

Διαφορετικές θέσεις συνεχίζουν να υπάρχουν για τις διεργασίες στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει ότι ο διάλογος με κόμματα του χώρου για συνεργασίες κεντρικές μπορεί να ανοίξει μόνο μετά τις κάλπες και εφόσον το ΠΑΣΟΚ έχει πετύχει τον εκλογικό του στόχο. Ο Χάρης Δούκας επιμένει ότι ο διάλογος αυτός πρέπει να ανοίξει προεκλογικά με όλες τις κινήσεις του χώρου και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα όταν αυτό ιδρυθεί. Στα ανοιχτά μέτωπα ενόψει συνεδρίου μένει και η πρόθεση Δούκα να τεθεί προς ψήφιση η θέση ότι δεν θα υπάρξει υπό καμία συνθήκη συνεργασία με την ΝΔ, που ο Νίκος Ανδρουλάκης τονίζει ότι είναι αυτονόητη και έχει ήδη εκφραστεί από τον ίδιο δημόσια στο βήμα της ΔΕΘ.

