Η «Ιθάκη» πάει Θεσσαλονίκη με … Τεμπονέρα στο πάνελ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Tο Σάββατο 17 Ιανουαρίου στον Κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη».
Αίσθηση προκαλεί ότι ένας από τους ομιλητές που θα συμμετάσχουν στη συζήτηση που θα ακολουθήσει είναι ο εργατολόγος Διονύσης Τεμπονέρας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Τη συζήτηση θα συντονίσει η ηθοποιός Φαίη Κοκκινοπούλου. Θα συμμετέχουν, επίσης, στη συζήτηση οι Αντώνης Σαουλίδης, Νομικός, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου Γεωπόνος, Άρης Στυλιανού Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ. και Κώστας Τούμπουρος Πολιτικός μηχανικός – Επιχειρηματίας.
Ώρα έναρξης: 12.00
Διαβάστε επίσης
Επιτελείο Καρυστιανού: Η σταθερή Γρατσία και η κινούμενη άμμος των «συνομιλητών»
Φαραντούρης για σχέση με το κόμμα Καρυστιανού: «Μην προεξοφλείτε τίποτα»
Μεγαλοπρεπές «άδειασμα» Σαλμά στο Μαξίμου: Ποτέ δεν ανασκεύσα για Μπουκώρο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.