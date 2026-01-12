search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

12.01.2026 17:00

Η «Ιθάκη» πάει Θεσσαλονίκη με … Τεμπονέρα στο πάνελ

12.01.2026 17:00
tsipras-ithaki-234

Tο Σάββατο 17 Ιανουαρίου στον Κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη».

Αίσθηση προκαλεί ότι ένας από τους ομιλητές που θα συμμετάσχουν στη συζήτηση που θα ακολουθήσει είναι ο εργατολόγος Διονύσης Τεμπονέρας από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η ηθοποιός Φαίη Κοκκινοπούλου. Θα συμμετέχουν, επίσης, στη συζήτηση οι Αντώνης Σαουλίδης, Νομικός, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου Γεωπόνος, Άρης Στυλιανού Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ. και Κώστας Τούμπουρος Πολιτικός μηχανικός – Επιχειρηματίας.

Ώρα έναρξης: 12.00

