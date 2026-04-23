Reuters: Οι ΗΠΑ «μπλόκαραν» τρία ιρανικά τάνκερ σε ασιατικά ύδατα

Οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουν τέλος, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters ο αμερικανικός στρατός έχει προχωρήσει στην αναχαίτιση τουλάχιστον τριών δεξαμενόπλοιων υπό ιρανική σημαία σε ασιατικά ύδατα, και τα κατευθύνει μακριά από τις θέσεις τους κοντά στην Ινδία, τη Μαλαισία και τη Σρι Λάνκα.

Οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο σκηνικό ναυτικής αντιπαράθεσης, στο οποίο η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στο ιρανικό θαλάσσιο εμπόριο, ενώ την ίδια στιγμή η Τεχεράνη έχει ανοίξει πυρ εναντίον πλοίων επιχειρώντας να εμποδίσει τη διέλευσή τους από το Στενό του Ορμούζ.

Σχεδόν δύο μήνες μετά την έναρξη της πολεμικής σύγκρουσης ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, το Reuters σημειώνει ότι δεν καταγράφεται ουσιαστική πρόοδος σε ό,τι αφορά στην επανεκκίνηση διαπραγματεύσεων, παρά την ύπαρξη μιας εύθραυστης εκεχειρίας που εξακολουθεί τυπικά να ισχύει.

Η παρατεταμένη αστάθεια έχει ήδη επιπτώσεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά, καθώς το κλείσιμο του Ορμούζ έχει διαταράξει τη ροή περίπου του 20% της διεθνούς προμήθειας πετρελαίου και φυσικού αερίου, εντείνοντας τις πιέσεις και δημιουργώντας συνθήκες ευρύτερης ενεργειακής κρίσης.

Την ίδια ώρα, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις τους, έχοντας τις τελευταίες ημέρες κατασχέσει ένα ιρανικό φορτηγό πλοίο, αλλά και ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο.

Από την πλευρά του, το Ιράν ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη προχώρησε στην κατάληψη δύο πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων τα οποία επιχειρούσαν να εξέλθουν από τον Περσικό Κόλπο μέσω του Ορμούζ, αφού προηγουμένως άνοιξε πυρ εναντίον τους και ενός ακόμη σκάφους, στις πρώτες κατασχέσεις του από την έναρξη του πολέμου.

Για 29 αναχαιτίσεις κάνει λόγο η CENTCOM

Στο μεταξύ, σύμφωνα με δύο αμερικανικές και ινδικές ναυτιλιακές πηγές, αλλά και δύο δυτικές πηγές ασφαλείας που επικαλείται το Reuters, οι ΗΠΑ έχουν τις τελευταίες ημέρες εκτρέψει τουλάχιστον τρία ακόμη ιρανικά πετρελαιοφόρα.

Ανάμεσά τους το δεξαμενόπλοιο Deep Sea, το οποίο ήταν μερικώς φορτωμένο και εντοπίστηκε για τελευταία φορά ανοιχτά της Μαλαισίας πριν από περίπου μία εβδομάδα, σύμφωνα με δεδομένα της πλατφόρμας MarineTraffic.

Παράλληλα, το Sevin, μικρότερο τάνκερ με χωρητικότητα έως 1 εκατομμύριο βαρέλια και φορτωμένο κατά περίπου 65%, φέρεται επίσης να αναχαιτίστηκε, ενώ είχε εντοπιστεί τελευταία φορά στην ίδια θαλάσσια περιοχή πριν από έναν μήνα.

Το τρίτο πλοίο, το Dorena, που μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, εντοπίστηκε για τελευταία φορά ανοιχτά της νότιας Ινδίας λίγες ημέρες πριν, και επίσης περιλαμβάνεται στις επιχειρήσεις αναχαίτισης.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (U.S. Central Command) στην πλατφόρμα X, το Dorena συνοδεύτηκε από αμερικανικό αντιτορπιλικό στον Ινδικό Ωκεανό μετά από απόπειρα παραβίασης του ναυτικού αποκλεισμού.

Αναφορές ναυτιλιακών πηγών κάνουν λόγο και για πιθανή αναχαίτιση του δεξαμενόπλοιου Derya, το οποίο δεν κατάφερε να εκφορτώσει το ιρανικό πετρέλαιο στην Ινδία πριν τη λήξη της άδειας εξαίρεσης των ΗΠΑ για αγορές αργού.

Η CENTCOM ανέφερε, επίσης, ότι από την έναρξη της επιχείρησης αποκλεισμού πλοίων που κινούνται προς ή από ιρανικά λιμάνια, έχουν δοθεί εντολές σε 29 πλοία να αλλάξουν πορεία ή να επιστρέψουν στα λιμάνια αναχώρησης, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιηθεί όλα τα περιστατικά αναχαίτισης.

U.S. forces have directed 29 vessels to turn around or return to port as part of the U.S. blockade against Iran.



Over past 24 hours, media reports have alleged that several commercial ships evaded the blockade, citing M/V Hero II, M/V Hedy, and M/V Dorena as examples. These… pic.twitter.com/SKelkSOr77 — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 22, 2026

Τέλος, σύμφωνα με άλλη ναυτιλιακή πηγή που μίλησε στο Reuters, η αμερικανική στρατιωτική στρατηγική φαίνεται να στοχεύει πλέον ιρανικά πλοία σε πιο απομακρυσμένες θαλάσσιες περιοχές από το Ορμούζ, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος από ενδεχόμενες θαλάσσιες νάρκες κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

