Λευκός Οίκος: Χωρίς προθεσμία το Ιράν για τις προτάσεις των ΗΠΑ – Ο Τραμπ ζητά ενιαία απάντηση και παράδοση εμπλουτισμένου ουρανίου – Τι θέλει η Τεχεράνη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκει μια «ενιαία» απάντηση από την ιρανική ηγεσία στις αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, χωρίς ωστόσο να έχει θέσει συγκεκριμένη προθεσμία, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.
Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένει σαφή και ενιαία στάση από την Τεχεράνη απέναντι στις προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.
Η ίδια διευκρίνισε, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει θέσει προθεσμία για την υποβολή ιρανικής πρότασης, αφήνοντας ανοιχτό το χρονοδιάγραμμα των διαβουλεύσεων.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε νωρίτερα στην εκπομπή «The Story with Martha MacCallum» του τηλεοπτικού δικτύου Fox News, η Κάρολαϊν Λέβιτ ανέφερε ότι το Ιράν θα πρέπει να συμφωνήσει στην παράδοση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η πρόταση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, με την Ουάσινγκτον να θέτει το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης στο επίκεντρο των συνομιλιών.
Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, δήλωσε ότι μια «πλήρης εκεχειρία» θα είχε νόημα μόνο εάν δεν υπονομεύεται από ναυτικό αποκλεισμό και εφόσον σταματήσουν οι ενέργειες του Ισραήλ σε πολλαπλά μέτωπα.
«Μια πλήρης εκεχειρία έχει νόημα μόνο εάν δεν παραβιαστεί από ναυτικό αποκλεισμό και δεν κρατήσει την παγκόσμια οικονομία όμηρο, και μόνο αν σταματήσει η πολεμοχαρής στάση των Σιωνιστών σε όλα τα μέτωπα», έγραψε ο Γκαλιμπάφ την Τετάρτη σε μια ανάρτηση στο X. Πρόσθεσε ότι «το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ δεν είναι δυνατό με μια κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας».
Ο Γκαλιμπάφ, ο οποίος ηγήθηκε της ιρανικής πλευράς στις τελευταίες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απέρριψε επίσης την ιδέα ότι η πίεση θα εξανάγκαζε το Ιράν σε παραχωρήσεις. «Δεν πέτυχαν τους στόχους τους μέσω στρατιωτικής επιθετικότητας, ούτε θα το κάνουν μέσω εκφοβισμού», έγραψε. «Ο μόνος τρόπος είναι να αποδεχτούν τα δικαιώματα του ιρανικού έθνους».
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να δώσει στους Ιρανούς ένα περιορισμένο χρονικό πλαίσιο για να καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση για την επαναφορά των διπλωματικών διαπραγματεύσεων σε καλό δρόμο, δήλωσαν στο CNN δύο πηγές που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις. Δεν ήταν αμέσως σαφές εάν το μήνυμα του Τραμπ είχε φτάσει στους Ιρανούς.
Από την πλευρά του, ο Πεζεσκιάν του Ιράν υποστήριξε ότι η παραβίαση των δεσμεύσεων, ο αποκλεισμός και οι απειλές αποτελούν τα κύρια εμπόδια στις διαπραγματεύσεις.
Στη νέα δήλωση του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, αναφέρει ότι η χώρα του «έχει καλωσορίσει τον διάλογο και τη συμφωνία και συνεχίζει να το κάνει».
Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτει «Η παραβίαση των δεσμεύσεων, ο αποκλεισμός και οι απειλές αποτελούν τα κύρια εμπόδια για γνήσιες διαπραγματεύσεις».
Και σε μια προφανή αναφορά στις ΗΠΑ, ο Πεζεσκιάν κατέληξε: «Ο κόσμος βλέπει την ατελείωτη υποκριτική ρητορική σας και την αντίφαση μεταξύ ισχυρισμών και πράξεων».
Διαβάστε επίσης:
Μαϊμούδες στο Γιβραλτάρ στρέφονται στο… χώμα για να ανακουφιστούν από στομαχικά προβλήματα από τα σνακς των τουριστών
Πώς ένα άθλιο κέικ πυροδότησε κρίση στα delivery τροφίμων στην Κίνα
Χαμός στις ΗΠΑ: Η MAGA influencer Έμιλι Χαρτ απεδείχθη… ΑΙ – Ποιος την… κατασκεύασε
