Πώς ένα άθλιο κέικ πυροδότησε κρίση στα delivery τροφίμων στην Κίνα

Το παράπονο ενός πελάτη για μια απογοητευτική τούρτα πυροδότησε μαζική έρευνα που αποκάλυψε χιλιάδες «φανταστικούς» πωλητές τροφίμων στην Κίνα, με αποτέλεσμα τεράστια πρόστιμα σε μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας και αναδεικνύοντας τις παγίδες του αδίστακτου ανταγωνισμού τιμών.

Η έρευνα – που σημαδεύτηκε από συμπλοκές μεταξύ των ερευνητών και των υπαλλήλων των υπηρεσιών delivery, μια fake ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και βιαστικά γραμμένες σημειώσεις για να «σιωπή» – ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι όταν ένας άνδρας στο Πεκίνο, o Liu, έλαβε μια τούρτα γενεθλίων διακοσμημένη με ένα μη βρώσιμο λουλούδι, σύμφωνα με πολλαπλά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Liu παρήγγειλε την τούρτα μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας delivery και, δυσαρεστημένος με την αγορά του, ανέφερε τον πωλητή στις τοπικές αρχές.

Αυτό που βρήκαν οι ρυθμιστικές αρχές ήταν μια ψεύτικη αλυσίδα ζαχαροπλαστείων, που διέθετε σχεδόν 400 καταστήματα, λειτουργούσε με πλαστές άδειες επιχειρήσεων τροφίμων ενώ δεν υπήρχαν φυσικά καταστήματα.

Το περιστατικό πυροδότησε μια ευρείας κλίμακας έρευνα σε εθνικό επίπεδο και αποκάλυψε μια σκιώδη αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, στην οποία ένας έμπορος χρέωνε έναν πελάτη για την παραγγελία του και στη συνέχεια ανέβαζε την παραγγελία σε μια ενδιάμεση πλατφόρμα για να υποβάλουν προσφορά άλλοι παραγωγοί, με τον πλειοδότη να επιλέγεται για να εκπληρώσει την παραγγελία, θυσιάζοντας τόσο την ποιότητα όσο και την ασφάλεια των τροφίμων.

Συνολικά, ανακαλύφθηκαν περισσότεροι από 67.000 τέτοιοι «φανταστικοί» πωλητές, οι οποίοι είχαν πουλήσει πάνω από 3,6 εκατομμύρια κέικ, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η ρυθμιστική αρχή της αγοράς της Κίνας, η Κρατική Διοίκηση Ρύθμισης της Αγοράς, κατέληξε στην έρευνά της την περασμένη εβδομάδα ότι επτά μεγάλες πλατφόρμες delivery, συμπεριλαμβανομένων των PDD, ιδιοκτήτριας της Temu, Alibaba, Douyin, Meituan και JD.com της ByteDance, δεν κατάφεραν να προστατεύσουν επαρκώς τους πελάτες και να επαληθεύσουν σωστά τις άδειες των πωλητών τροφίμων.

Επέβαλε συνολικά πρόστιμο ρεκόρ ύψους 3,6 δισεκατομμυρίων γιουάν (528 εκατομμύρια δολάρια) – η μεγαλύτερη ποινή από την τροποποίηση του νόμου περί επισιτιστικής ασφάλειας της χώρας το 2015, σύμφωνα με το Xinhua.

Η 10μηνη έρευνα υπογραμμίζει τις προσπάθειες του Πεκίνου να καταστείλει τον έντονο ανταγωνισμό τιμών που έχει οδηγήσει τις εταιρείες σε έναν αυτοκαταστροφικό κύκλο, στην προκειμένη περίπτωση, σε χαμηλότερες τιμές στις πλατφόρμες παράδοσης εις βάρος της ασφάλειας των τροφίμων.

Γνωστοί ως οικονομική εσωστρέφεια ή neijuan στην Κίνα, οι έντονοι πόλεμοι τιμών έχουν εξαπλωθεί σε όλους τους κλάδους τα τελευταία χρόνια, από τα ηλεκτρικά οχήματα μέχρι τα ηλιακά πάνελ. Η τάση αυτή έχει επιδεινώσει το πρόβλημα του αποπληθωρισμού της Κίνας και έχει επιβαρύνει την οικονομία καθώς οι τιμές μειώνονται και η κατανάλωση εξασθενεί.

Σε απάντηση, το Πεκίνο ξεκίνησε μια εκστρατεία κατά της πρακτικής αυτής πέρυσι, δεσμευόμενο να περιορίσει τέτοιες αντιαναπτυξιακές πρακτικές σε όλη την οικονομία του. Τον περασμένο μήνα, η κρατική εφημερίδα Economic Daily δημοσίευσε ένα σχόλιο που ζητούσε τον τερματισμό των πολέμων τιμών στην παράδοση τροφίμων.

«Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών έχουν αναγκαστεί να θυσιάσουν την ποιότητα και να συμπιέσουν τα περιθώρια κέρδους, ωθώντας ολόκληρο τον κλάδο σε έναν φαύλο κύκλο απώλειας χρημάτων μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν όγκο», έγραψε.

Η Φλόρα Τσανγκ, αναλύτρια στην εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών S&P Global Ratings, δήλωσε στο CNN ότι η προληπτική παρέμβαση της κυβέρνησης είχε κάποια αρχική επίδραση στον περιορισμό του ανταγωνισμού, αλλά οι πλατφόρμες θα μπορούσαν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης επιδοτήσεων με άλλες μορφές.

Σε ένα παράδειγμα που αποκάλυψε το Xinhua, ένας καταναλωτής πλήρωσε 252 γιουάν (35 δολάρια) για ένα κέικ έξι ιντσών, αλλά η παραγγελία μεταπωλήθηκε αθόρυβα μέσω μιας ενδιάμεσης πλατφόρμας όπου οι πωλητές προσέφεραν 100, 90 και 80 γιουάν για να την εκπληρώσουν, με τον πλειοδότη να κερδίζει. Το αποτέλεσμα ήταν ο έμπορος «φάντασμα» να τσεπώνει σχεδόν το ήμισυ της τιμής που πλήρωσε ο καταναλωτής, ενώ η πλατφόρμα παράδοσης πήρε ένα τέλος εξυπηρέτησης 20% – αφήνοντας τον πραγματικό αρτοποιό με 30% και ένα μικρό περιθώριο κέρδους.

«Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για μια μικρή παράβαση, αλλά για μια νέα μορφή παράνομης δραστηριότητας — μια δραστηριότητα που έχει βιομηχανοποιηθεί και κλιμακωθεί», δήλωσε στο Xinhua ο Han Bing, αξιωματούχος της Κρατικής Διοίκησης Ρύθμισης της Αγοράς.

Πράξεις αντίστασης

Κατά την χαρτογράφηση της παράνομης αλυσίδας εφοδιασμού, οι ρυθμιστικές αρχές συνάντησαν μη συνεργάσιμους υπαλλήλους από τις πλατφόρμες παράδοσης, σύμφωνα με την κρατική China Quality Daily.

Σε κάποιο σημείο, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές ανέκριναν έναν υπάλληλο μιας από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες παράδοσης τροφίμων της χώρας, ένας συνάδελφος που βρισκόταν κοντά έγραψε ήσυχα «σιωπήστε» σε ένα φύλλο χαρτιού εκτυπωτή μεγέθους A4 και το έδωσε. Όταν οι αξιωματούχοι το είδαν, το άτομο τσαλάκωσε τη σελίδα και, μπροστά σε όλους, την κατάπιε.

Σε μια άλλη περίπτωση στην ίδια εταιρεία που δεν έχει προσδιοριστεί, τον Δεκέμβριο, ο επικεφαλής ασφαλείας οδήγησε μια ομάδα να εισβάλει στον χώρο της έρευνας, σπρώχνοντας βίαια τους αστυνομικούς, ανέφερε το μέσο ενημέρωσης.

Ακολούθησε η απότομη κατάρρευση ενός στελέχους κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και η μεταφορά του με ασθενοφόρο, μόνο και μόνο για να μην διαπιστωθεί αργότερα από τους γιατρούς ότι κάποιο σοβαρό ιατρικό πρόβλημα δεν υπήρχε, ανέφερε το ρεπορτάζ.

Οι ερευνητές περιέγραψαν αυτά τα επεισόδια ως μέρος ενός μοτίβου παρεμπόδισης. Ακόμα και όταν άλλες εταιρείες δεν κατέφυγαν σε άμεση αντιπαράθεση, καθυστέρησαν, αντιστάθηκαν στην παράδοση δεδομένων ή παρείχαν ελλιπείς πληροφορίες στις αρχές.

Η ρυθμιστική αρχή της αγοράς επέβαλε στην PDD την αυστηρότερη ποινή μεταξύ των επτά εταιρειών που τους επιβλήθηκε πρόστιμο, 1,5 δισεκατομμύριο γιουάν (221 εκατομμύρια δολάρια), επικαλούμενη την επανειλημμένη άρνηση του γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου να παράσχει σχετικές πληροφορίες, την υποβολή ψευδών στοιχείων και μερικές φορές τη βίαιη αντίσταση στην εφαρμογή των κανονιστικών ρυθμίσεων.

Σε μια διαδικτυακή δήλωση την περασμένη εβδομάδα σε απάντηση, η PDD δήλωσε ότι θα συμμορφωθεί με τις κυρώσεις, ενώ δεσμεύτηκε να το λάβει αυτό ως μάθημα για να βελτιώσει τις δραστηριότητές της.

Οι Alibaba, Douyin, Meituan και JD έχουν εκδώσει παρόμοιες δηλώσεις, λέγοντας ότι αποδέχονται ειλικρινά τις κυρώσεις και θα ενισχύσουν τη συμμόρφωσή τους για να εξαλείψουν τις αθέμιτες πρακτικές.

