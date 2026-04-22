Χαμός στις ΗΠΑ: Η MAGA influencer Έμιλι Χαρτ απεδείχθη… ΑΙ – Ποιος την… κατασκεύασε

Για μήνες, η Emily Hart έμοιαζε απλώς με μια ακόμη ταχέως ανερχόμενη φωνή στο γεμάτο αμερικανικό τοπίο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μια νεαρή, ειλικρινής συντηρητική influencer που συνδύαζε περιεχόμενο lifestyle με έντονα πολιτικά μηνύματα, γράφει η εφημερίδα Marca.

Αλλά η φιγούρα έχει πλέον αποκαλυφθεί ως εντελώς τεχνητή, δημιουργημένη από έναν φοιτητή ιατρικής στην Ινδία που χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει και να δημιουργήσει έσοδα από την περσόνα.

Η υπόθεση υπογραμμίζει πόσο γρήγορα τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αναδιαμορφώνουν το ψηφιακό οικοσύστημα και πόσο δύσκολο μπορεί να είναι για τους χρήστες να διακρίνουν μεταξύ πραγματικών ανθρώπων και προσεκτικά κατασκευασμένων ταυτοτήτων.

Πώς έφτιαξε την… Έμιλι ο Ινδός φοιτητής

Σύμφωνα με το WIRED, ο δημιουργός, ένας 22χρονος επίδοξος ορθοπεδικός χειρουργός που μιλούσε με ψευδώνυμο, άρχισε να πειραματίζεται με περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη, ενώ αναζητούσε τρόπους να στηρίξει τον εαυτό του μέσω της ιατρικής σχολής.

Οι αρχικές προσπάθειες δημιουργίας ενός γενικού διαδικτυακού ακολούθου απέτυχαν να κερδίσουν έδαφος, προκαλώντας μια αλλαγή στρατηγικής.

A man in India says he made thousands of dollars scamming 'super dumb' MAGA fans with a fake AI influencer named 'Emily Hart'



• Helped pay for his medical school



• Instagram's algorithm would blow up his fake content daily



• Tried a liberal version but it didn't work… pic.twitter.com/u4ySJJXfgR April 21, 2026

Στράφηκε στο εργαλείο Gemini AI της Google για καθοδήγηση και αποφάσισε να δημιουργήσει έναν χαρακτήρα προσαρμοσμένο σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Το αποτέλεσμα ήταν μια φανταστική περσόνα που παρουσιάστηκε ως νοσοκόμα, συνδυάζοντας εμπνευσμένες εικόνες με πολιτικά φορτισμένα μηνύματα σχεδιασμένα να βρίσκουν απήχηση σε ένα συγκεκριμένο τμήμα χρηστών.

Το περιεχόμενο του λογαριασμού ακολούθησε ένα συνεπές μοτίβο: οπτικά στιλβωμένες εικόνες σε συνδυασμό με προκλητικές λεζάντες. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, η αλληλεπίδραση αυξήθηκε κατακόρυφα. Τα βίντεο προσέλκυσαν εκατομμύρια προβολές και ο αριθμός των ακολούθων αυξήθηκε ραγδαία.

«Κάθε ανάρτηση που δημοσίευσα είχε 3 εκατομμύρια προβολές, 5 εκατομμύρια προβολές, 10 εκατομμύρια προβολές», δήλωσε ο δημιουργός στο WIRED, περιγράφοντας πώς ο αλγόριθμος της πλατφόρμας ενίσχυσε τις αναρτήσεις.

Καθώς το κοινό αυξανόταν, αυξάνονταν και οι ευκαιρίες εσόδων. Ο λογαριασμός προωθούσε εμπορεύματα και κατεύθυνε τους ακολούθους σε πλατφόρμες με συνδρομή που προσέφεραν αποκλειστικό περιεχόμενο. Ο δημιουργός είπε ότι η χρονική δέσμευση ήταν ελάχιστη σε σύγκριση με την οικονομική απόδοση.

«Περνούσα ίσως 30 έως 50 λεπτά της ημέρας μου και έβγαζα καλά χρήματα για έναν φοιτητή ιατρικής», είπε. «Δεν έχω δει κανέναν ευκολότερο τρόπο να βγάλω χρήματα στο διαδίκτυο».

Η στρατηγική βασιζόταν όχι μόνο στην προσέλκυση υποστηρικτών αλλά και στην πρόκληση κριτικών. Οι αμφιλεγόμενες αναρτήσεις προκάλεσαν εκτεταμένες αντιδράσεις, αυξάνοντας την ορατότητα ανεξάρτητα από το αν οι χρήστες συμφωνούσαν ή διαφωνούσαν με το περιεχόμενο.

Γιατί τα πρόσωπα που δημιουργούνται με ΑΙ είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν

Οι ειδικοί λένε ότι η υπόθεση αντικατοπτρίζει μια αυξανόμενη τάση. Η Valerie Wirtschafter, συνεργάτης στο Ινστιτούτο Brookings που μελετά την τεχνολογία και τη δημοκρατία, δήλωσε στο WIRED ότι οι πρόοδοι στην Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν κάνει τα κατασκευασμένα προφίλ πιο πειστικά.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη τα έχει κάνει πιο πιστευτά και ίσως έχει υπάρξει μια ενίσχυση αυτής», είπε.

Αυτοί οι λογαριασμοί συχνά ακολουθούν αναγνωρίσιμα πρότυπα, συνδυάζοντας οπτικά ελκυστικές εικόνες με συναισθηματικά φορτισμένες αφηγήσεις. Ακόμα και όταν οι χρήστες υποψιάζονται ότι το περιεχόμενο μπορεί να μην είναι αυθεντικό, η αλληλεπίδραση συνεχίζεται, καθοδηγούμενη από την περιέργεια ή την ευθυγράμμιση με το μήνυμα.

Ο δημιουργός αναγνώρισε αυτή τη δυναμική, περιγράφοντας την προσέγγισή του ως «δόλωμα οργής» ή περιεχόμενο που έχει σχεδιαστεί για να προκαλεί αντιδράσεις και να μεγιστοποιεί την εμβέλεια.

Παρά τις οδηγίες που απαιτούν την αποκάλυψη περιεχομένου που δημιουργείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, η επιβολή παραμένει ασυνεπής. Ο λογαριασμός τελικά αφαιρέθηκε αφού επισημάνθηκε για δόλια δραστηριότητα, αλλά παρόμοια προφίλ συνεχίζουν να εμφανίζονται σε πολλές πλατφόρμες.

"Emily Hart"'s account blew up. "Every Reel I posted was getting 3 million views, 5 million views," he said. "I haven't seen any easier way to make money online." He attributes his success to the following: “The MAGA crowd is made up of super dumb people. And they fall for it.” pic.twitter.com/wsMWGP2aEY — ej (@ejdickson) April 21, 2026

Ο δημιουργός υποστηρίζει ότι δεν θεώρησε το έργο παραπλανητικό. «Δεν νιώθω ότι εξαπατούσα ανθρώπους», είπε, προσθέτοντας ότι οι ακόλουθοί του ασχολούνταν οικειοθελώς με το περιεχόμενο.

Έκτοτε, έχει αποσυρθεί από το έργο, λέγοντας ότι σχεδιάζει να επικεντρωθεί στις ιατρικές του σπουδές. Αλλά οι ευρύτερες επιπτώσεις παραμένουν άλυτες.

«Καμπανάκι» για το μέλλον της διαδικτυακής ταυτότητας

Το περιστατικό υπογραμμίζει πόσο προσβάσιμα έχουν γίνει τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας στα άτομα να δημιουργούν πειστικές ψηφιακές ταυτότητες με περιορισμένους πόρους. Για τους χρήστες, εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με την εμπιστοσύνη και την αυθεντικότητα σε ένα περιβάλλον όπου οι εμφανίσεις μπορούν να κατασκευαστούν σε μεγάλη κλίμακα.

