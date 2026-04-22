Politico: Η λίστα του Τραμπ με τους «άτακτους» και τους… καλούς συμμάχους του στο ΝΑΤΟ

Την αποκάλυψη ότι ο Λευκός Οίκος έχει καταρτίσει λίστα με τις «άτακτες» και τις «καλές» χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ αναζητά τρόπους να τιμωρήσει τους συμμάχους που αρνήθηκαν να υποστηρίξουν τον πόλεμο στο Ιράν, έκανε το Politico.

Η προσπάθεια, την οποία ανέπτυξαν αξιωματούχοι πριν από την επίσκεψη του επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στην Ουάσιγκτον αυτόν τον μήνα, περιλαμβάνει μια επισκόπηση των συνεισφορών των μελών στη συμμαχία και τα κατατάσσει σε επίπεδα, σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους διπλωμάτες και έναν αξιωματούχο άμυνας των ΗΠΑ που γνωρίζει το σχέδιο.

Trump weighs consequences for NATO allies on 'naughty' list https://t.co/hSk82FtWU6 — POLITICO (@politico) April 22, 2026

Είναι το τελευταίο σημάδι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να υλοποιήσει τις απειλές του εναντίον συμμάχων που δεν συμμορφώνονται με τις επιθυμίες του. Και είναι ένα ακόμη σημείο πίεσης στην ολοένα και πιο φθαρμένη συμμαχία, η οποία έχει πληγεί από τις επιθέσεις του Τραμπ – από την προσπάθειά του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία μέχρι την προειδοποίησή του για πλήρη αποχώρηση από το σύμφωνο.

Ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ παρουσίασε την ευρεία ιδέα τον Δεκέμβριο. «Οι σύμμαχοι – πρότυπο που θα αναλάβουν δράση, όπως το Ισραήλ, η Νότια Κορέα, η Πολωνία, όλο και περισσότερο η Γερμανία, οι χώρες της Βαλτικής και άλλες, θα λάβουν την ιδιαίτερη εύνοιά μας», είπε. «Οι σύμμαχοι που εξακολουθούν να μην καταφέρνουν να κάνουν το καθήκον τους για τη συλλογική άμυνα θα αντιμετωπίσουν συνέπειες».

Ένας από τους διπλωμάτες είπε ότι η λίστα φαίνεται να αντικατοπτρίζει αυτή την έννοια. «Ο Λευκός Οίκος έχει ένα έγγραφο για τους… άτακτους και τους καλούς, οπότε υποθέτω ότι η σκέψη είναι παρόμοια», είπε το άτομο.

Πώς θα επιβραβευθούν οι καλοί και θα τιμωρηθούν οι «άτακτοι»

Η κυβέρνηση κρατάει μυστικές τυχόν λεπτομέρειες καθώς σχεδιάζει επιλογές, σύμφωνα με τις πηγές. Και οι αξιωματούχοι έχουν παράσχει ελάχιστη σαφήνεια σχετικά με το ποια θα είναι η επιβράβευση ή οι συνέπειες.

«Δεν φαίνεται να έχουν πολύ συγκεκριμένες ιδέες… όσον αφορά την τιμωρία κακών συμμάχων», δήλωσε ένας άλλος Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο οποίος, όπως και άλλοι, έλαβε ανωνυμία για να συζητήσει ευαίσθητα διπλωματικά ζητήματα. «Η μετακίνηση στρατευμάτων είναι μια επιλογή, αλλά τιμωρεί κυρίως τις ΗΠΑ, έτσι δεν είναι;»

Ο Λευκός Οίκος έκανε σαφή την απογοήτευσή του με τους συμμάχους. «Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πάντα εκεί για τους λεγόμενους συμμάχους μας, οι χώρες που προστατεύουμε με χιλιάδες στρατεύματα δεν ήταν εκεί για εμάς καθ’ όλη τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι, αναφερόμενη στο όνομα του Πενταγώνου για την επιχείρηση. «Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφείς τις σκέψεις του για αυτή την άδικη δυναμική και, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το θυμούνται».

Το ΝΑΤΟ δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Λίγες άλλες εναλλακτικές υπάρχουν για τη μετακίνηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη, επομένως οποιοδήποτε πιθανό σχέδιο πιθανότατα θα περιλαμβάνει τη μετεγκατάστασή τους από τη μία χώρα στην άλλη. Ακόμα και τότε, μια μετατόπιση θα μπορούσε να αποδειχθεί δαπανηρή και χρονοβόρα.

Δεν είναι σαφές ποιες χώρες εμπίπτουν σε ποια κατηγορία ή αν ο Ρούτε γνωρίζει για την προσπάθεια. Αλλά οι Ρουμάνοι και οι Πολωνοί θα μπορούσαν να καταλήξουν να είναι μερικοί από τους μεγαλύτερους ωφελούμενους, καθώς και οι δύο παραμένουν στην καλή διάθεση του προέδρου και θα καλωσόριζαν περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα. Η πολωνική κυβέρνηση, η οποία είναι ένας από τους μεγαλύτερους αμυντικούς φορείς του ΝΑΤΟ, ήδη πληρώνει σχεδόν όλα τα έξοδα για τη φιλοξενία των 10.000 αμερικανικών στρατευμάτων που σταθμεύουν εκεί. Και η πρόσφατα επεκταθείσα αεροπορική βάση Mihail Kogălniceanu της Ρουμανίας – την οποία η χώρα επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν για τον αεροπορικό πόλεμο στο Ιράν – έχει χώρο για περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα.

Ο Χεγκσεθ χρησιμοποίησε αρχικά τη ρητορική του υποδειγματικού συμμάχου για να αναφερθεί στους εταίρους του ΝΑΤΟ που είχαν αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες σύμφωνα με τους στόχους του 5% της συμμαχίας που υποστήριξε ο Τραμπ. Αξιωματούχοι την ανέφεραν επίσης στην Εθνική Στρατηγική Άμυνας που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο.

Το Υπουργείο Άμυνας «θα δώσει προτεραιότητα στη συνεργασία και τις συνεργασίες με συμμάχους- πρότυπα που κάνουν το καθήκον τους για τη συλλογική μας άμυνα», ανέφερε το Πεντάγωνο σε ανακοίνωσή του. «Με αυτόν τον τρόπο, θα ενδυναμώσουμε αυτούς τους συμμάχους καθώς θα αναλάβουν δράση για την υπεράσπιση των κοινών μας συμφερόντων, ενισχύοντας παράλληλα τα κίνητρα για άλλους συμμάχους να κάνουν το καθήκον τους».

Η ιδέα θα μπορούσε να δώσει στις ΗΠΑ επιλογές να αποσύρουν τις αναπτύξεις στρατευμάτων, τις κοινές ασκήσεις ή τις στρατιωτικές πωλήσεις από τους θεωρούμενους «κακούς» συμμάχους και να τις δώσουν σε «καλούς», σύμφωνα με δύο από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με το σχέδιο. Ο Χέγκσεθ έχει επίσης χρησιμοποιήσει τον όρο «σύμμαχος-πρότυπο» σε συναντήσεις με μέλη του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον τρίτο διπλωμάτη.

Και θα προσέφερε στον Τραμπ περισσότερα εργαλεία για να διαφοροποιήσει μεταξύ των μελών που υποστήριξαν τις προσπάθειες των ΗΠΑ στο Ιράν – όπως ο τερματισμός του αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ από την Τεχεράνη και η άδεια χρήσης βάσεων – από εκείνα που δεν το έκαναν.

Ενώ η Ισπανία και σύμμαχοι όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία είτε απέρριψαν είτε σταμάτησαν τα αιτήματα των ΗΠΑ για βοήθεια, η Ρουμανία και πολλά μικρότερα έθνη επέτρεψαν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις αεροπορικές τους βάσεις. Η Βουλγαρία υποστήριξε επίσης σιωπηλά την αμερικανική εφοδιαστική στη Μέση Ανατολή.

Η Ισπανία είχε ήδη προβλήματα με την κυβέρνηση Τραμπ επειδή ώθησε πίσω τον στόχο του 5% για τις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ στη σύνοδο κορυφής της συμμαχίας στη Χάγη πέρυσι. Αξιωματούχοι, ωστόσο, έχουν επαινέσει χώρες της Βαλτικής, όπως η Λιθουανία, η Λετονία, η Εσθονία και η Πολωνία, για τη σταθερή τους κατάταξη στην κορυφή του μπλοκ στις στρατιωτικές δαπάνες.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ ορθώς κατέστησε σαφές ότι αναμένει από τους συμμάχους και τους εταίρους του να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να βοηθήσουν στην ασφάλεια αυτής της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο επικεφαλής πολιτικής του Πενταγώνου, Έλμπριτζ Κόλμπι, στους συμμάχους του ΝΑΤΟ αυτόν τον μήνα κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής συνάντησης.

Αντιδράσεις από τη Γερουσία

Αλλά υπάρχει ελάχιστο προηγούμενο για τη λήψη τέτοιων μέτρων για την τιμωρία των συμμάχων, και τέτοιες ιδέες ήδη αντιμετωπίζουν αντιδράσεις στο Καπιτώλιο.

«Δεν είναι χρήσιμο όταν οι Αμερικανοί ηγέτες μιλούν για τις συμμαχίες μας με χλευασμό», δήλωσε ο γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ (Ρεπουμπλικάνος-Μισισιπή) την Τρίτη πριν από μια ακρόαση για τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή Ινδο-Ειρηνικού. «Πρέπει να είμαστε σαφείς σχετικά με τα πολυάριθμα πολιτικά, στρατηγικά και ηθικά οφέλη που λαμβάνει μια χώρα από τις συμμαχίες της».

Και ορισμένοι πρώην αξιωματούχοι αμφιβάλλουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει το εύρος ζώνης για να διαχειριστεί μια ακόμη υπαρξιακή κρίση στη συμμαχία.

«Ο Τραμπ και η ομάδα του είναι απασχολημένοι προσπαθώντας να βγουν από το αυτοπροκαλούμενο τέλμα τους», δήλωσε ο Τζόελ Λιναϊνμάκι, πρώην Φινλανδός αξιωματούχος που εργάστηκε για την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ το 2023. «Πιθανότατα η κυβέρνηση δεν έχει το εύρος ζώνης για να ανοίξει ένα άλλο εχθρικό μέτωπο με την Ευρώπη όσο συνεχίζεται ο πόλεμος».

Διαβάστε επίσης:

ΕΕ: Εγκρίθηκε από το Coreper το δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Και τρίτο χτύπημα σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ – Διαψεύδει το υπουργείο Ναυτιλίας την κατάσχεση του «EPAMINONDAS»

Μέση Ανατολή – BBC: Πώς ο Τραμπ προσπαθεί να «αγοράσει» χρόνο για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν













