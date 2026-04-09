Reuters: Ο Τραμπ εξετάζει μείωση αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη εν μέσω εντάσεων με το ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να μειώσει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη, καθώς εκφράζει δυσαρέσκεια για τη στάση των συμμάχων του ΝΑΤΟ στον πόλεμο με το Ιράν.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε στο Reuters τη Μεγάλη Πέμπτη, η δυσαρέσκεια του Αμερικανού προέδρου σχετίζεται τόσο με την απροθυμία των ευρωπαϊκών χωρών να συνεισφέρουν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, όσο και με την αποτυχία προώθησης των σχεδίων του για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Ο ίδιος αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση, ούτε έχει ζητηθεί από το Πεντάγωνο να συντάξει σχέδιο για την απόσυρση στρατευμάτων από την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Όπως αναφέρει το Reuters, σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν πάνω από 80.000 στρατιώτες σε ευρωπαϊκό έδαφος, με περισσότερους από 30.000 στη Γερμανία και σημαντικές δυνάμεις επίσης στην Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία.

Εντάσεις με τη Συμμαχία

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι χώρες που ενδέχεται να επηρεαστούν, ούτε ο αριθμός των στρατιωτών που θα αποσυρθούν, σε περίπτωση που η πρόταση προχωρήσει. Το ΝΑΤΟ απέφυγε προς το παρόν να σχολιάσει την υπόθεση.

Οι σχέσεις του Τραμπ με τη Συμμαχία χαρακτηρίζονται εδώ και χρόνια από εντάσεις, καθώς έχει κατηγορήσει επανειλημμένα ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για την άμυνα. Το τελευταίο τρίμηνο οι διαφορές αυτές φαίνεται να έχουν οξυνθεί ακόμη περισσότερο.

Τον Ιανουάριο ξέσπασε νέα κρίση στις διατλαντικές σχέσεις, όταν ο Τραμπ επανέφερε την πρόθεση προσάρτησης της Γροιλανδίας, αυτόνομης περιοχής της Δανίας.

Ακολούθως, μετά την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια επειδή οι σύμμαχοι δεν προσφέρθηκαν να συμβάλουν στην πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ, ενός κρίσιμης σημασίας θαλάσσιου διαδρόμου για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, που παραμένει περιορισμένα ανοιχτός παρά την εύθραυστη κατάπαυση πυρός που ανακοινώθηκε στη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας.

Διπλωμάτες της Συμμαχίας υποστηρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν διευκρινίσει αν θέλουν στρατιωτική παρουσία στα Στενά κατά τη διάρκεια ή μετά τη σύγκρουση, ούτε ποιες δυνατότητες αναμένουν από κάθε κράτος-μέλος. Παράλληλα, η Wall Street Journal μετέδωσε την Τετάρτη ότι ανώτερα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης εξετάζουν τη μετακίνηση στρατευμάτων από χώρες που έχουν ασκήσει κριτική στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν προς χώρες που έχουν επιδείξει μεγαλύτερη στήριξη.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υπογράμμισε, όμως, στο Reuters ότι η κύρια σκέψη του Τραμπ αφορά στην επιστροφή στρατευμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι στην αναδιάταξή τους.

Διαβάστε επίσης:

Φρίκη στο Τέξας: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις στη δίκη για τη δολοφονία 7χρονης από κούριερ που την απήγαγε (Videos)

Ποια είναι η φιλοϊρανική «μηχανή» meme που τρολάρει τον Τραμπ με κινούμενα σχέδια Lego

Ληστής στο Λονδίνο άρπαξε τσάντα που περιείχε αυγό Φαμπερζέ, αξίας 2,5 εκατ. ευρώ και το αντάλλαξε με… ναρκωτικά











