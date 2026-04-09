Φρίκη στο Τέξας: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις στη δίκη για τη δολοφονία 7χρονης από κούριερ που την απήγαγε (Videos)

Συνεχίζεται στο Τέξας η δίκη για τη δολοφονία της 7χρονης Athena Strand τον Νοέμβριο του 2022, με κατηγορούμενο τον τότε οδηγό της FedEx, Tanner Horner. Η υπόθεση έχει σοκάρει την κοινή γνώμη, καθώς τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο δικαστήριο αποκαλύπτουν μια ψυχρή και προμελετημένη εγκληματική πράξη.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης της Τετάρτης, παρουσιάστηκαν βίντεο από κάμερες σώματος αστυνομικών, όπου ο Horner παραδέχεται χωρίς δισταγμό τη δολοφονία, λέγοντας ότι σκότωσε το παιδί και στη συνέχεια «πέταξε» τη σορό του. Τα πλάνα δείχνουν τους αστυνομικούς να ψάχνουν την κατοικία του για αποδεικτικά στοιχεία, με τον δράστη να ισχυρίζεται ότι η Athena δεν ήταν ζωντανή όταν τη μετέφερε στο φορτηγό, κάτι που αργότερα διαψεύστηκε.

Ο κατηγορούμενος είχε οδηγήσει τις Αρχές σε δασική περιοχή για να υποδείξει το σημείο όπου εγκατέλειψε τη σορό, αν και στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι δεν θυμόταν την ακριβή θέση, λέγοντας ψυχρά: «Απλώς την πέταξα εκεί μέσα».

Ντοκουμέντα που σοκάρουν

Σε προηγούμενη ακροαματική διαδικασία, είχε παρουσιαστεί φωτογραφία που απεικόνιζε τη μικρή Athena μέσα στο φορτηγό του Horner πριν από τη δολοφονία.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η απαγωγή συνέβη στα τέλη Νοεμβρίου 2022, κατά τη διάρκεια παράδοσης χριστουγεννιάτικου δώρου που περιλάμβανε κούκλες Barbie στο σπίτι της 7χρονης. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, ο Horner ισχυρίστηκε ότι χτύπησε κατά λάθος το παιδί με το όχημά του και, πανικόβλητος, το έβαλε στο βαν. Αν και δεν φαίνεται να είχε τραυματιστεί σοβαρά, είπε ότι φοβήθηκε να ειδοποιήσει τον πατέρα της.

Ο ίδιος προσπάθησε αρχικά να σπάσει τον λαιμό της και, όταν δεν τα κατάφερε, τη στραγγάλισε με τα χέρια του στο πίσω μέρος του οχήματος.

Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν ηχητικά ντοκουμέντα από τις τελευταίες στιγμές της Athena, με ήχους που αποτυπώνουν την επίθεση, καθώς ο δράστης είχε καλύψει την κάμερα του βαν. Ο εισαγγελέας τόνισε: «Θα ακούσετε τι μπορεί να κάνει ένας άνδρας 113 κιλών σε ένα παιδί 30 κιλών. Είναι φρικτό. Ένα πράγμα που δεν μπορείς να ξεχάσεις είναι το πόσο πάλεψε ένα 7χρονο κορίτσι όταν βρέθηκε αντιμέτωπο με βέβαιο θάνατο. Αυτό είναι το επίπεδο της ψυχρότητας που θα δείτε».

Ενδείξεις σεξουαλικής επίθεσης

Η διαδικασία αποκάλυψε επίσης ενδείξεις πιθανής σεξουαλικής επίθεσης, με ευρήματα DNA. Ο εισαγγελέας τόνισε: «Έχουμε DNA. Όχι μόνο έχουμε το αρχικό DNA από την Athena που έχει το DNA του Tanner Horner κάτω από τα νύχια της. Έχουμε επίσης το DNA του Tanner Horner σε σημεία όπου δεν θα έπρεπε να υπάρχει DNA σε ένα 7χρονο κορίτσι».

Παράλληλα, ο εισαγγελέας απέρριψε τον ισχυρισμό περί ατυχήματος, χαρακτηρίζοντάς τον «απόλυτο ψέμα», και τόνισε ότι το παιδί δεν είχε τραυματιστεί κατά τη μεταφορά του στο φορτηγό. Σύμφωνα με τα στοιχεία: «Το πρώτο πράγμα που λέει ο Tanner Horner στην Athena όταν την παίρνει και την βάζει στο φορτηγό, είναι να σκύβει και να της λέει: “Μη φωνάζεις αλλιώς θα σε πληγώσω”. Το λέει αυτό δύο φορές».

Ο εισαγγελέας υπογράμμισε επίσης την προμελέτη του εγκλήματος, αναφέροντας ότι ο Horner φαινόταν να είχε σχεδιάσει την πράξη του και ενδεχομένως να είχε στοχοποιήσει κι άλλο παιδί. «Θα σας δείξουμε τι έκανε ο Tanner Horner για να προετοιμαστεί για αυτό – κάλυψε την κάμερα, έστησε το όλο θέμα. Και ήταν εκεί 24 ώρες πριν, στον ίδιο δρόμο, σε διαφορετικό σπίτι, με μια διαφορετική κοπέλα… το προηγούμενο βράδυ. Και πάλι, προετοιμασία, σχεδιασμός», είπε.

Ο Horner έχει παραδεχτεί την ενοχή του για ανθρωποκτονία από πρόθεση παιδιού κάτω των δέκα ετών και για απαγωγή, και αντιμετωπίζει είτε θανατική καταδίκη, είτε ισόβια κάθειρξη.

Η υπεράσπιση του Horner, από την πλευρά της, υποστήριξε ότι η μητέρα του κατηγορουμένου κατανάλωνε αλκοόλ κατά την εγκυμοσύνη, ότι ο ίδιος πάσχει από αυτισμό και αντιμετώπισε «διάφορες ψυχικές ασθένειες», καθώς και υψηλή έκθεση σε μόλυβδο, ζητώντας την επιβολή ισόβιας κάθειρξης.

Διαβάστε επίσης:

Τσεχία: Χειροπέδες σε Γερμανίδα νεοναζί που άλλαξε φύλο για να αποφύγει τη φυλάκιση (Videos)

Politico: Η Κομισιόν δίνει τις ευλογίες της στα κράτη μέλη να φορολογήσουν τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

«Έπρεπε να μας πληρώνετε καλύτερα»: Παρανάλωμα του πυρός αποθήκη χαρτιού υγείας στην Καλιφόρνια από δυσαρεστημένο υπάλληλο (Videos)











