search
ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 20:46
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.04.2026 19:58

«Έπρεπε να μας πληρώνετε καλύτερα»: Παρανάλωμα του πυρός αποθήκη χαρτιού υγείας στην Καλιφόρνια από δυσαρεστημένο υπάλληλο (Videos)

09.04.2026 19:58
Μια υπόθεση εμπρησμού με σοβαρές συνέπειες προκαλεί αναστάτωση στην Καλιφόρνια, καθώς βίντεο που κυκλοφορεί στα social media αποτυπώνει τη στιγμή που ξεκινά η καταστροφική φωτιά σε αποθήκη γεμάτη χαρτί υγείας, τα ξημερώματα της Τρίτης, 7/4.

Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας να κρατά αναπτήρα και να βάζει φωτιά σε παλέτες με προϊόντα, φωνάζοντας: «Έπρεπε να μας πληρώνετε καλύτερα». Σε άλλα σημεία του υλικού, ακούγεται να λέει: «Το μόνο που έπρεπε να κάνετε ήταν να μας πληρώνετε αρκετά για να ζούμε» και «πάει το απόθεμά σου», ενώ οι φλόγες εξαπλώνονται γρήγορα.

Χειροπέδες σε 29χρονο υπάλληλο

Οι Αρχές συνέλαβαν τον 29χρονο Τσαμέλ Αμπντουλκαρίμ, κάτοικο Highland, ο οποίος κατηγορείται για πολλαπλές πράξεις εμπρησμού κακουργηματικού χαρακτήρα, όπως μετέδωσε το CBS.

Ο Αμπντουλκαρίμ εργαζόταν στην NFI Industries, που διαχειρίζεται το κέντρο διανομής στο Οντάριο για λογαριασμό της Kimberly-Clark, εταιρείας γνωστής για προϊόντα όπως Huggies, Kleenex, Scott, Kotex και Cottonelle.

Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς ένα κτίριο συνολικής επιφάνειας πάνω από 1.000 τ.μ..

«Δουλεύαμε μαζί με τον 29χρονο πριν το συμβάν»

Ο οδηγός περονοφόρου ανυψωτικού, Αλεχάντρο Μοντέρο, δήλωσε ότι είχε μιλήσει με τον κατηγορούμενο περίπου 15 λεπτά πριν ξεσπάσει η φωτιά, γύρω στις 12:30 τα ξημερώματα.

«Τον γνώρισα εκείνο το βράδυ. Με βοηθούσε να φορτώσω το τρέιλερ. Δουλεύαμε μαζί για περίπου δύο ώρες πριν το διάλειμμα. Μετά πήγα στο αυτοκίνητό μου και τότε συνέβη», ανέφερε.

Κατά την καταμέτρηση προσωπικού μετά την εκκένωση, ο Αμπντουλκαρίμ δεν βρέθηκε. Ο Μοντέρο περιέγραψε ανάμεικτα συναισθήματα: «Αρχικά ανησυχήσαμε για εκείνον, αλλά υπάρχει και θυμός. Χάσαμε τη δουλειά μας. Το έκανε αυτό σε όλους μας».

Δεκάδες πυροσβέστες στην επιχείρηση κατάσβεσης – Ανησυχία για την ατμόσφαιρα

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν πάνω από 140 πυροσβέστες, με ενισχύσεις από τις κομητείες Riverside, Los Angeles και San Bernardino, καθώς και πυροσβεστικές δυνάμεις γειτονικών πόλεων.

Πυκνοί μαύροι καπνοί σκέπασαν την περιοχή, ενώ στάχτη αιωρούνταν στην ατμόσφαιρα. Οι Αρχές κάλεσαν παιδιά και ηλικιωμένους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, λόγω της επιβαρυμένης ποιότητας του αέρα. Η φωτιά χαρακτηρίστηκε ύποπτη από την αρχή, καθώς εξαπλώθηκε ασυνήθιστα γρήγορα μέσα σε ένα τόσο μεγάλο κτίριο.

Καθησυχάζει η εταιρεία για την τροφοδοσία

Σε ανακοίνωσή της, η Kimberly-Clark υπογράμμισε ότι το δίκτυο εφοδιασμού της έχει σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίζει τη συνέχεια σε περιπτώσεις κρίσεων και ότι ήδη εφαρμόζονται μέτρα αντιμετώπισης. Η εταιρεία τόνισε πως δεν αναμένονται ελλείψεις σε προϊόντα όπως χαρτί υγείας ή πάνες.

Ο Μοντέρο συμπλήρωσε ότι δεν γνωρίζει προσωπικούς λόγους πίσω από την ενέργεια του κατηγορουμένου: «Δεν ξέρω τι συνέβαινε με την εταιρεία ή με τον ίδιο. Δεν ήταν προσωρινός όπως εμείς. Δεν ξέρω πόσο πληρωνόταν, αλλά εγώ έβγαζα καλά χρήματα εκεί. Παρ’ όλα αυτά, έχασα τη δουλειά μου».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pasxa ploia peiraias 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

german-neonazi
ΚΟΣΜΟΣ

energy (1)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

natasha lyonne
LIFESTYLE

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tempi-trena-sygkrousi
ΕΛΛΑΔΑ

pikrodafni new
ΥΓΕΙΑ

feta_cheese
ΕΛΛΑΔΑ

adwnis marinakis tsipras karystianou
ΚΑΛΧΑΣ

exipni-kamera_0704_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 20:38
pasxa ploia peiraias 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

german-neonazi
ΚΟΣΜΟΣ

energy (1)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1 / 3