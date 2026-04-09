«Έπρεπε να μας πληρώνετε καλύτερα»: Παρανάλωμα του πυρός αποθήκη χαρτιού υγείας στην Καλιφόρνια από δυσαρεστημένο υπάλληλο (Videos)

Μια υπόθεση εμπρησμού με σοβαρές συνέπειες προκαλεί αναστάτωση στην Καλιφόρνια, καθώς βίντεο που κυκλοφορεί στα social media αποτυπώνει τη στιγμή που ξεκινά η καταστροφική φωτιά σε αποθήκη γεμάτη χαρτί υγείας, τα ξημερώματα της Τρίτης, 7/4.

Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας να κρατά αναπτήρα και να βάζει φωτιά σε παλέτες με προϊόντα, φωνάζοντας: «Έπρεπε να μας πληρώνετε καλύτερα». Σε άλλα σημεία του υλικού, ακούγεται να λέει: «Το μόνο που έπρεπε να κάνετε ήταν να μας πληρώνετε αρκετά για να ζούμε» και «πάει το απόθεμά σου», ενώ οι φλόγες εξαπλώνονται γρήγορα.

🇺🇸 A former employee has been arrested after allegedly setting fire to a 1.2 million sq ft Kimberly-Clark warehouse in Ontario, California.



He posted a video of himself on Instagram lighting toilet paper packages on fire inside warehouse.



The blaze drew 175 firefighters.

Χειροπέδες σε 29χρονο υπάλληλο

Οι Αρχές συνέλαβαν τον 29χρονο Τσαμέλ Αμπντουλκαρίμ, κάτοικο Highland, ο οποίος κατηγορείται για πολλαπλές πράξεις εμπρησμού κακουργηματικού χαρακτήρα, όπως μετέδωσε το CBS.

Ο Αμπντουλκαρίμ εργαζόταν στην NFI Industries, που διαχειρίζεται το κέντρο διανομής στο Οντάριο για λογαριασμό της Kimberly-Clark, εταιρείας γνωστής για προϊόντα όπως Huggies, Kleenex, Scott, Kotex και Cottonelle.

Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς ένα κτίριο συνολικής επιφάνειας πάνω από 1.000 τ.μ..

💥 In California, a worker unhappy with his pay set a toilet paper warehouse on fire



The blaze almost completely destroyed a facility of about 111,000 m², with damage estimated at $150–200 million.



Police arrested a 29-year-old contractor employee suspected of arson, allegedly…

«Δουλεύαμε μαζί με τον 29χρονο πριν το συμβάν»

Ο οδηγός περονοφόρου ανυψωτικού, Αλεχάντρο Μοντέρο, δήλωσε ότι είχε μιλήσει με τον κατηγορούμενο περίπου 15 λεπτά πριν ξεσπάσει η φωτιά, γύρω στις 12:30 τα ξημερώματα.

«Τον γνώρισα εκείνο το βράδυ. Με βοηθούσε να φορτώσω το τρέιλερ. Δουλεύαμε μαζί για περίπου δύο ώρες πριν το διάλειμμα. Μετά πήγα στο αυτοκίνητό μου και τότε συνέβη», ανέφερε.

Κατά την καταμέτρηση προσωπικού μετά την εκκένωση, ο Αμπντουλκαρίμ δεν βρέθηκε. Ο Μοντέρο περιέγραψε ανάμεικτα συναισθήματα: «Αρχικά ανησυχήσαμε για εκείνον, αλλά υπάρχει και θυμός. Χάσαμε τη δουλειά μας. Το έκανε αυτό σε όλους μας».

Disgruntled employee starts massive fire at a 1.2 million square foot toilet paper warehouse in Ontario, California. pic.twitter.com/6VEncBg36S — non aesthetic things (@PicturesFoIder) April 9, 2026

Δεκάδες πυροσβέστες στην επιχείρηση κατάσβεσης – Ανησυχία για την ατμόσφαιρα

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν πάνω από 140 πυροσβέστες, με ενισχύσεις από τις κομητείες Riverside, Los Angeles και San Bernardino, καθώς και πυροσβεστικές δυνάμεις γειτονικών πόλεων.

Πυκνοί μαύροι καπνοί σκέπασαν την περιοχή, ενώ στάχτη αιωρούνταν στην ατμόσφαιρα. Οι Αρχές κάλεσαν παιδιά και ηλικιωμένους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, λόγω της επιβαρυμένης ποιότητας του αέρα. Η φωτιά χαρακτηρίστηκε ύποπτη από την αρχή, καθώς εξαπλώθηκε ασυνήθιστα γρήγορα μέσα σε ένα τόσο μεγάλο κτίριο.

Καθησυχάζει η εταιρεία για την τροφοδοσία

Σε ανακοίνωσή της, η Kimberly-Clark υπογράμμισε ότι το δίκτυο εφοδιασμού της έχει σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίζει τη συνέχεια σε περιπτώσεις κρίσεων και ότι ήδη εφαρμόζονται μέτρα αντιμετώπισης. Η εταιρεία τόνισε πως δεν αναμένονται ελλείψεις σε προϊόντα όπως χαρτί υγείας ή πάνες.

Ο Μοντέρο συμπλήρωσε ότι δεν γνωρίζει προσωπικούς λόγους πίσω από την ενέργεια του κατηγορουμένου: «Δεν ξέρω τι συνέβαινε με την εταιρεία ή με τον ίδιο. Δεν ήταν προσωρινός όπως εμείς. Δεν ξέρω πόσο πληρωνόταν, αλλά εγώ έβγαζα καλά χρήματα εκεί. Παρ’ όλα αυτά, έχασα τη δουλειά μου».

