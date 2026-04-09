Ληστής στο Λονδίνο άρπαξε τσάντα που περιείχε αυγό Φαμπερζέ, αξίας 2,5 εκατ. ευρώ και το αντάλλαξε με… ναρκωτικά

Έκλεψε μια τσάντα πολυτελείας και βρέθηκε να κρατά στα χέρια του ένα αυγό Φαμπερζέ: ένας 29χρονος καταδικάστηκε σήμερα από βρετανικό δικαστήριο σε φυλάκιση άνω των δυο ετών, αν και αγνοούσε την αξία της λείας του.

Ο Έντσο Κοντιτσέλο καταδικάστηκε σε φυλάκιση 27 μηνών, αφού δήλωσε ένοχος για κλοπή και απάτη.

Algerian thief jailed for stealing £2m Faberge egg and watch in London handbag snatch https://t.co/A5kMqsfnCQ — The National (@TheNationalNews) April 9, 2026

Τον Νοέμβριο του 2024 ο κατηγορούμενος πήγε σε μια παμπ στο Σόχο και κατάφερε να αρπάξει μια τσάντα Givenchy από το ανυποψίαστο θύμα του.

A man has been jailed for more than two years after stealing a Fabergé egg in a bag from a pub smoking area.



The theft happened in Soho, central London. The bag's contents were worth up to £2.2 million and have not been recovered. pic.twitter.com/ozaCss345I — Channel 4 News (@Channel4News) April 9, 2026

Η τσάντα αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τόσο πολύτιμη όσο το περιεχόμενό της: εκτός από τις τραπεζικές κάρτες και το πορτοφόλι της ιδιοκτήτριάς της, περιείχε ένα πράσινο αυγό Φαμπερζέ, διακοσμημένο με σμαράγδια και ένα ρολόι – η συνολική αξία των κλοπιμαίων υπολογίζεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Man Jailed After Stealing £2m Handbag with Fabergé Egg and Gold Watch Inside https://t.co/HcdOGkJtmV pic.twitter.com/TxA1oru7JE — Britannia Daily (@BritanniaDailyy) April 9, 2026

Τα πανάκριβα αντικείμενα ανήκαν στην εταιρεία όπου εργαζόταν η γυναίκα, την Craft Irish Whiskey Company η οποία παράγει σπάνια ουίσκι υψηλής ποιότητας.

Το αυγό και το ρολόι, που είχαν εκτεθεί εκείνο το βράδυ σε μια επαγγελματική εκδήλωση, δεν βρέθηκαν.

A man who stole a handbag containing a Faberge egg and watch worth at least $2.8 million (2 million pounds) from a London pub was jailed on Thursday for more than two years.



https://t.co/k7VjJsPqBK — CBS News (@CBSNews) April 9, 2026

Η δικαστής Κέιτ Λάιβσι σημείωσε ότι ο Έντσο Κοντιτσέλο δεν γνώριζε τι περιείχε η τσάντα, ούτε την αξία του περιεχομένου της. Άλλωστε, αντάλλαξε τα πολύτιμα αντικείμενα με ναρκωτικά. Η δικηγόρος του, η Κέιτι Πόρτερ-Γουίντλεϊ, είπε στο δικαστήριο ότι ήταν άστεγος και εθισμένος στα ναρκωτικά.

Τα κλεμμένα αντικείμενα αποτελούσαν μέρος μιας περιορισμένης συλλογής επτά υπερπολύτιμων κουτιών που είχε δημιουργήσει η Craft Irish Whiskey Company. Το καθένα από τα κουτιά αυτά περιείχε ένα αυγό Φαμπερζέ, ένα ρολόι, ένα σπάνιο μπουκάλι ουίσκι και ένα κουτί πούρων. Τρία από τα κουτιά πουλήθηκαν σε πελάτες της εταιρείας έναντι ποσών που έφταναν μέχρι και τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ.

