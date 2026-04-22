CNN: Οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να ξεμείνουν από πυραύλους λόγω του πολέμου στο Ιράν

Ορατός είναι ο κίνδυνος να ξεμείνει αμερικανικός στρατός από πυραύλους. Ο πόλεμος στο Ιράν μετρά σχεδόν δύο μήνες και οι ΗΠΑ έχουν εξαντλήσει το 45% του αποθέματος τους σε Πυραύλους Ακριβείας Χτυπημάτων (Precision Strike Missiles) τουλάχιστον το ήμισυ του αποθέματός του σε πυραύλους THAAD, οι οποίοι προορίζονται για την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων, και σχεδόν το 50% του αποθέματος του σε πυραύλους αεράμυνας Patriot.

Το Πεντάγωνο υπέγραψε το 2026 σειρά συμβολαίων για την επέκταση της παραγωγής πυραύλων, αλλά το χρονοδιάγραμμα παράδοσης για την αντικατάσταση των συστημάτων είναι από τρία έως πέντε χρόνια, σύμφωνα με τους ειδικούς του CSIS (Κέντρο Στρατηγικών Διεθνών Σπουδών).

Δεν επαρκούν τα αποθέματα για να αντιμετωπίσουν την Κίνα

Οι ΗΠΑ διαθέτουν αρκετές βόμβες και πυραύλους για να επιτεθούν σε περίπτωση που καταρρεύσει η εύθραυστη εκεχειρία με το Ιράν. Ωστόσο, τα αποθέματα δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν έναν ισοδύναμο αντίπαλο, όπως η Κίνα. Μάλιστα, το CSIS εκτιμά ότι θα πάρει χρόνια για να φτάσουν τα αποθέματα στα επίπεδα προ του πολέμου.

4-5 χρόνια για να φτάσουν τα αποθέματα στα προπολεμικά επίπεδα

«Οι υψηλές δαπάνες για πυρομαχικά έχουν δημιουργήσει ένα παράθυρο αυξημένης ευπάθειας στον δυτικό Ειρηνικό», δήλωσε ο Μαρκ Κάνσιαν, απόστρατος Συνταγματάρχης του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ και ένας από τους συγγραφείς της έκθεσης του CSIS, στο CNN. «Θα χρειαστούν από ένα έως τέσσερα χρόνια για να ανανεωθούν τα αποθέματα και αρκετά χρόνια ακόμη για να επεκταθούν στα επίπεδα που απαιτούνται».

«Ο στρατός έχει όλα όσα χρειάζεται για να εκτελέσει επιχειρήσεις στον χρόνο και τον τόπο που θα επιλέξει ο Πρόεδρος», υποστήριξε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Περλ.

«Από όταν ανέλαβε ο Πρόεδρος Τραμπ, έχουμε εκτελέσει πολλές επιτυχείς επιχειρήσεις σε διάφορους στρατηγικούς τομείς, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι ο αμερικανικός στρατός διαθέτει ένα βαθύ οπλοστάσιο ικανοτήτων για να προστατεύσει τον λαό μας και τα συμφέροντά μας», δήλωσε.

Εντωμεταξύ, σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, έχουν εξαντληθεί το 30% των αποθεμάτων του αμερικανικού στρατού σε πυραύλους Tomahawk, πάνω από το 20% των αποθεμάτων σε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Joint Air-to-Surface Standoff Missiles, και περίπου το 20% των πυραύλων SM-3 και SM-6. Για την αντικατάσταση του θα χρειαστούν 4-5 χρόνια.

Η φθίνουσα πορεία των αποθεμάτων έρχεται σε αντίθεση με τις πρόσφατες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου. «Ζητάμε για πολλούς λόγους, πέρα από όσα συζητάμε για το Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ τον περασμένο μήνα, αναφερόμενος στο αίτημα για επιπλέον χρηματοδότηση του Πενταγώνου. «Ιδιαίτερα τα πυρομαχικά, σε υψηλό επίπεδο έχουμε πολλά, αλλά τα διατηρούμε.Είναι ένα μικρό τίμημα για να βεβαιωθούμε ότι παραμένουμε στην κορυφή».

Οι συμφωνίες της κυβέρνησης Τραμπ με ιδιωτικές εταιρείες θα ενισχύσουν την παραγωγή, αλλά οι άμεσες παραδόσεις είναι σχετικά χαμηλές λόγω των μικρών παραγγελιών στο παρελθόν, παρατηρεί το CSIS.

Ο Τραμπ σχεδιάζει να δώσει στους Ιρανούς περιορισμένο χρονικό περιθώριο για να υποβάλουν μια ενιαία πρόταση

Τουρκία: Συντριβή μεταγωγικού στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Άγκυρα – Πέντε τραυματίες (video)

Politico: Ο Μαγιάρ θέλει να επαναφέρει την Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία στον χάρτη