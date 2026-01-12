search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 13:22
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

12.01.2026 11:15

Μεγαλοπρεπές «άδειασμα» Σαλμά στο Μαξίμου: Ποτέ δεν ανασκεύσα για Μπουκώρο

12.01.2026 11:15
marios salmas new

Η στήλη πιστεύει ότι επανάληψις μήτηρ μαθήσεως. Ως εκ τούτου, θα επαναλάβει κάτι που έχει πει από καιρού και το οποίο αποδεικνύεται σχεδόν σε καθημερινή βάση: η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα εμπεδώσει στους πάντες την αίσθηση ότι το σκάνδαλο είναι αποκλειστικά «γαλάζιο».

Πάρτε για παράδειγμα, τον πρώην υπουργό, Μάριο Σαλμά, ο οποίος μίλησε στο Kontra Channel και επανέλαβε ότι ποτέ δεν ανασκεύασε τις καταγγελίες του για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ρόλο του Μεγάρου Μαξίμου. Αντιθέτως, επέμεινε ότι όσα είχε μεταφέρει δημόσια βασίζονται σε όσα του είχε εκμυστηρευτεί ο Χρήστος Μπουκώρος, επισημαίνοντας πως ο τελευταίος δεν τον διέψευσε ποτέ.

«Ποτέ δεν ανασκεύασα. Τελείωσε η υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας την αναφορά του Γιώργου Μυλωνάκη στην Εξεταστική Επιτροπή. Μάλιστα, ο Μ. Σαλμάς επανέλαβε ότι ο Χ. Μπουκώρος αποκλείστηκε από το κυβερνητικό σχήμα καθώς, όπως ενημερώθηκε, υπήρχαν μαγνητοφωνημένες συνομιλίες στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. που σχετίζονταν με το σκάνδαλο. «Επιβεβαιώνω πλήρως αυτό που είχε πει ο κ. Μπουκώρος», τόνισε ο Μ. Σαλμάς.

Μύλος…

