Έκκληση Γεωργιάδη: Εμβολιαστείτε για τη γρίπη, δεν είναι… mRNA

Με ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδη, εξέπεμψε… SOS για την κατάσταση που επικρατεί στις εφημερίες των νοσοκομείων της χώρας λόγω της… πλημμυρίδας των κρουσμάτων γρίπης, καλώντας τους πολίτες να εμβολιαστούν ακόμα και σήμερα.

Το εντυπωσιακό, ωστόσο, είναι αυτό που γράφει ο υπουργός για το εμβόλιο της γρίπης: «Είναι κρίμα και να ταλαιπωρείτε τους εαυτούς σας και να επιβαρύνετε το ΕΣΥ, επειδή δεν κάνατε ένα απλό αντιγριπικό εμβόλιο. Ούτε mRNA είναι, ούτε τίποτε, δοκιμασμένο 70 χρόνια», είπε ο υπουργός.

Έχει αφήσει τραύματα η περίοδος του COVID-19…

