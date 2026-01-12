search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 10:08
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.01.2026 08:16

Έκκληση Γεωργιάδη: Εμβολιαστείτε για τη γρίπη, δεν είναι… mRNA

12.01.2026 08:16
adonis georgiadis 55- new

Με ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδη, εξέπεμψε… SOS για την κατάσταση που επικρατεί στις εφημερίες των νοσοκομείων της χώρας λόγω της… πλημμυρίδας των κρουσμάτων γρίπης, καλώντας τους πολίτες να εμβολιαστούν ακόμα και σήμερα.

Το εντυπωσιακό, ωστόσο, είναι αυτό που γράφει ο υπουργός για το εμβόλιο της γρίπης: «Είναι κρίμα και να ταλαιπωρείτε τους εαυτούς σας και να επιβαρύνετε το ΕΣΥ, επειδή δεν κάνατε ένα απλό αντιγριπικό εμβόλιο. Ούτε mRNA είναι, ούτε τίποτε, δοκιμασμένο 70 χρόνια», είπε ο υπουργός.

Έχει αφήσει τραύματα η περίοδος του COVID-19

Διαβάστε επίσης

Στη Μαδρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκη – Στο επίκεντρο Ουκρανία και Μέση Ανατολή

Ο Δούκας, το πλιάτσικο και η αξιακή δέσμευση στην κοινωνία

Δεξιές «πενιές» για την Καρυστιανού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paparizou-marinella-new
LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη Μαρινέλλα (Video)

xioni-sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας

vartholomaios-pita-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο «κακός οιωνός» στην κοπή της πίτας των ομογενών στην Κωνσταντινούπολη – Τι έγινε με τα μαχαίρια

sm_teens
MEDIA

Η Meta καλεί την Αυστραλία να επανεξετάσει την απαγόρευση των social media στους κάτω των 16 – Μπλοκ σε 544.000 λογαριασμούς

kairos new
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Περιμένοντας τα… χιόνια – Έντονο κύμα ψύχους «σαρώνει» τη χώρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

dandoylaki-new
LIFESTYLE

Κάτια Δανδουλάκη: Ενοχλημένη με την ανάρτηση για τον Χρήστο Πολίτη - Του fan club της και όχι δικό της το «αντίο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 10:07
paparizou-marinella-new
LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη Μαρινέλλα (Video)

xioni-sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας

vartholomaios-pita-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο «κακός οιωνός» στην κοπή της πίτας των ομογενών στην Κωνσταντινούπολη – Τι έγινε με τα μαχαίρια

1 / 3