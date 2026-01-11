search
ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026 17:55
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.01.2026 16:50

Ο Δούκας, το πλιάτσικο και η αξιακή δέσμευση στην κοινωνία

11.01.2026 16:50
doukas (2)

Για τους ανεξάρτητους βουλευτές, που ακούγεται πως μπορεί να προσχωρήσουν στο ΠΑΣΟΚ, ενόψει των επόμενων εκλογών, ρωτήθηκε ο Χάρης Δούκας στη συνέντευξη που παραχώρησε στο mononews.

«Δεν το ξέρω αυτό. Λέω ότι χρειάζεται διευρύνσεις, προφανώς, κοινωνικές διευρύνσεις. Όμως, μιας και μιλάμε για βουλευτές, οφείλω να πω και κάτι άλλο. Το έχουμε καταγγείλει και εμείς στο ΠΑΣΟΚ, θυμίζω αυτό με την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά. Δεν μου αρέσει το πλιάτσικο και δεν αρέσει σε κανέναν το πλιάτσικο», απάντησε ο δήμαρχος Αθηναίων.

«Εάν κάποιος βουλευτής, για να αποκτήσουμε και μία ηθική και αξιακή δέσμευση στην κοινωνία, έχει εκλεγεί με ένα άλλο κόμμα, τότε εάν θέλει να έρθει στο ΠΑΣΟΚ, να παραιτηθεί της έδρας του», ξεκαθάρισε.

Στάση που -αν μη τι άλλο- ενισχύει την αξιοπιστία της πολιτικής ζωής και αποκαθιστά την έννοια της ευθύνης απέναντι στην κοινωνία.

Διαβάστε επίσης:

Δεξιές «πενιές» για την Καρυστιανού

Κλείνει ο δρόμος του Φαραντούρη προς την Καρυστιανού;

Μήνυμα Χάρη Δούκα από Θεσσαλονίκη για «καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ» και… κάλεσμα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
souzes
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθησαν νεαροί που έκαναν σούζες και δεν είχαν δίπλωμα οδήγησης – Πώς τους «έκαψε» το Instagram

aftokinito_hioni
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΜΥ: Στον «πάγο» μέχρι την Τετάρτη η χώρα – Ποιοι μετεωρολόγοι «βλέπουν» χιόνια στην Αττική

xristodoulidis sizigos 78- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Παραιτήθηκε η σύζυγος Χριστοδουλίδη από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, στη σκιά του videogate

doukas (2)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Δούκας, το πλιάτσικο και η αξιακή δέσμευση στην κοινωνία

germanou fredy germanos (1)
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού για Φρέντυ Γερμανό: «Δεν είναι από τις εμφανίσεις του που είπα μπράβο» – «Να είμαστε αντικειμενικοί με τους γονείς μας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: Ανακοίνωσε αλλαγές στην εκπομπή της – «Θα τη βλέπετε σε τεύχη»

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

santorini-ifaisteio
ΕΛΛΑΔΑ

Κολούμπο: Τι μας διδάσκει το τσουνάμι του 1650 και πόσο έτοιμη είναι σήμερα η Σαντορίνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026 17:52
souzes
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθησαν νεαροί που έκαναν σούζες και δεν είχαν δίπλωμα οδήγησης – Πώς τους «έκαψε» το Instagram

aftokinito_hioni
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΜΥ: Στον «πάγο» μέχρι την Τετάρτη η χώρα – Ποιοι μετεωρολόγοι «βλέπουν» χιόνια στην Αττική

xristodoulidis sizigos 78- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Παραιτήθηκε η σύζυγος Χριστοδουλίδη από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, στη σκιά του videogate

1 / 3