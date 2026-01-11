Ο Δούκας, το πλιάτσικο και η αξιακή δέσμευση στην κοινωνία

Για τους ανεξάρτητους βουλευτές, που ακούγεται πως μπορεί να προσχωρήσουν στο ΠΑΣΟΚ, ενόψει των επόμενων εκλογών, ρωτήθηκε ο Χάρης Δούκας στη συνέντευξη που παραχώρησε στο mononews.

«Δεν το ξέρω αυτό. Λέω ότι χρειάζεται διευρύνσεις, προφανώς, κοινωνικές διευρύνσεις. Όμως, μιας και μιλάμε για βουλευτές, οφείλω να πω και κάτι άλλο. Το έχουμε καταγγείλει και εμείς στο ΠΑΣΟΚ, θυμίζω αυτό με την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά. Δεν μου αρέσει το πλιάτσικο και δεν αρέσει σε κανέναν το πλιάτσικο», απάντησε ο δήμαρχος Αθηναίων.

«Εάν κάποιος βουλευτής, για να αποκτήσουμε και μία ηθική και αξιακή δέσμευση στην κοινωνία, έχει εκλεγεί με ένα άλλο κόμμα, τότε εάν θέλει να έρθει στο ΠΑΣΟΚ, να παραιτηθεί της έδρας του», ξεκαθάρισε.

Στάση που -αν μη τι άλλο- ενισχύει την αξιοπιστία της πολιτικής ζωής και αποκαθιστά την έννοια της ευθύνης απέναντι στην κοινωνία.

