search
ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026 14:11
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2420
08/01/2026
11.01.2026 10:44

Δεξιές «πενιές» για την Καρυστιανού

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2420
08/01/2026
11.01.2026 10:44
maria-karystianou

Έπεσε η «γραμμή»; Τουλάχιστον δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας χρησιμοποίησαν την ίδια υποτιμητική έκφραση – «ψεκ» – για να περιγράψουν το τμήμα του σώματος των ψηφοφόρων στο οποίο (κρίνουν ότι) απευθύνεται η Μαρία Καρυστιανού, η οποία ουσιαστικά προανήγγειλε την ίδρυση νέου κόμματος σε συνέντευξή της στο Kontra Channel.

Ο λόγος για τον Ανδρέα Λοβέρδο και τον Ιάσωνα Φωτήλα, οι οποίοι σε διαφορετικά ΜΜΕ είπαν ότι η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών «ψαρεύει» στους
αποκαλούμενους «ψεκασμένους», με τον υφυπουργό Πολιτισμού να αναφέρει (στην ΕΡΤ) ότι αυτός που θα πρέπει να ανησυχεί για το κόμμα Καρυστιανού είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης,
Κυριάκος Βελόπουλος.

Αν μη τι άλλο, έχει ενδιαφέρον η συγκεκριμένη προσέγγιση από «γαλάζια» στελέχη και μένει να φανεί – που θα φανεί τις επόμενες ημέρες – αν αποτελεί κεντρικό αφήγημα της κυβέρνησης. Πάντως, για να τα λέμε όλα, υπάρχουν και βουλευτές της ΝΔ που προβληματίζονται από το κόμμα Καρυστιανού,
θεωρώντας ότι μπορεί να έχει διείσδυση και στους «γαλάζιους» ψηφοφόρους. Ίδωμεν…

Διαβάστε επίσης:

Κλείνει ο δρόμος του Φαραντούρη προς την Καρυστιανού;

Η τορπίλη Καρυστιανού σε Δένδια «διαγράφει» τη στήριξη του υπουργού στον Ρούτσι

Ο Αυτιάς περιγράφει πώς «στρίμωξε» Γερμανούς και Γάλλους για την Τουρκία – «Αν σας ζητούσε ο Ερντογάν το Μόναχο ή τη Λιόν;»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
famellos 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος κατά Μητσοτάκη: Δεν είναι αλά καρτ η απαίτηση τήρησης του διεθνούς δικαίου

Masoud Pezeshkian
ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: «Ισραήλ και ΗΠΑ πίσω από τις διαδηλώσεις» – «Υποκινούν ταραχοποιούς για να φέρουν αστάθεια στο Ιράν»

venizelos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Βενιζέλος βάζει δύσκολα στα κόμματα: Διεθνές δίκαιο σημαίνει και δικαιοδοτική διαδικασία που μπορεί να μην είναι πλήρως ικανοποιητική για τις ελληνικές θέσεις

copa_africa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χάος στο Copa Africa: Πιάστηκαν στα χέρια Ζιντάν και Μπασίρου, πλακώθηκαν δημοσιογράφοι – Οι παίκτες της Αλγερίας κυνήγησαν τον διαιτητή στα αποδυτήρια (Videos)

sxoleia_xioni
ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Κλειστά τα σχολεία αύριο λόγω χιονιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: Ανακοίνωσε αλλαγές στην εκπομπή της – «Θα τη βλέπετε σε τεύχη»

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

santorini-ifaisteio
ΕΛΛΑΔΑ

Κολούμπο: Τι μας διδάσκει το τσουνάμι του 1650 και πόσο έτοιμη είναι σήμερα η Σαντορίνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026 14:05
famellos 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος κατά Μητσοτάκη: Δεν είναι αλά καρτ η απαίτηση τήρησης του διεθνούς δικαίου

Masoud Pezeshkian
ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: «Ισραήλ και ΗΠΑ πίσω από τις διαδηλώσεις» – «Υποκινούν ταραχοποιούς για να φέρουν αστάθεια στο Ιράν»

venizelos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Βενιζέλος βάζει δύσκολα στα κόμματα: Διεθνές δίκαιο σημαίνει και δικαιοδοτική διαδικασία που μπορεί να μην είναι πλήρως ικανοποιητική για τις ελληνικές θέσεις

1 / 3