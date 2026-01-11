Δεξιές «πενιές» για την Καρυστιανού

Έπεσε η «γραμμή»; Τουλάχιστον δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας χρησιμοποίησαν την ίδια υποτιμητική έκφραση – «ψεκ» – για να περιγράψουν το τμήμα του σώματος των ψηφοφόρων στο οποίο (κρίνουν ότι) απευθύνεται η Μαρία Καρυστιανού, η οποία ουσιαστικά προανήγγειλε την ίδρυση νέου κόμματος σε συνέντευξή της στο Kontra Channel.

Ο λόγος για τον Ανδρέα Λοβέρδο και τον Ιάσωνα Φωτήλα, οι οποίοι σε διαφορετικά ΜΜΕ είπαν ότι η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών «ψαρεύει» στους

αποκαλούμενους «ψεκασμένους», με τον υφυπουργό Πολιτισμού να αναφέρει (στην ΕΡΤ) ότι αυτός που θα πρέπει να ανησυχεί για το κόμμα Καρυστιανού είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης,

Κυριάκος Βελόπουλος.

Αν μη τι άλλο, έχει ενδιαφέρον η συγκεκριμένη προσέγγιση από «γαλάζια» στελέχη και μένει να φανεί – που θα φανεί τις επόμενες ημέρες – αν αποτελεί κεντρικό αφήγημα της κυβέρνησης. Πάντως, για να τα λέμε όλα, υπάρχουν και βουλευτές της ΝΔ που προβληματίζονται από το κόμμα Καρυστιανού,

θεωρώντας ότι μπορεί να έχει διείσδυση και στους «γαλάζιους» ψηφοφόρους. Ίδωμεν…

