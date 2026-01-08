Μαρία Καρυστιανού: Η ΝΔ θέλει να τη χρεώσει στους… «ψεκασμένους», τη θεωρεί αντίπαλο του Βελόπουλου

Μια πρώτη ιδέα της στρατηγικής που φαίνεται ότι η ΝΔ θα ακολουθήσει έναντι των προθέσεων της Μαρίας Καρυστιανού να δημιουργήσει/συμμετάσχει σε νέο κομματικό φορέα δόθηκε ήδη από χθες, όταν δύο στελέχη της «γαλάζιας» παράταξης υποστήριξαν ότι το νέο αυτό σχήμα θα αποτελέσει αντίπαλο της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου, διεκδικώντας την «ψεκασμένη» ψήφο.

Την αρχή έκανε ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε ότι «λογικά το κόμμα Καρυστιανού απευθύνεται στο 100% της κοινωνίας. Ωστόσο ποιοι αντέδρασαν; Ένας ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και ο Βελόπουλος. […] Υπάρχει καταρχάς ο χώρος των ψεκ, εκεί κυρίως απευθύνεται, όσοι δεν θέλουν τα εμβόλια κτλ. Δεν είναι μικρός ο χώρος…».

Λίγο αργότερα, τη σκυτάλη πήρε ο υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσωνας Φωτήλας, ο οποίος από τη συχνότητα της ΕΡΤ δήλωσε ότι για το κόμμα Καρυστιανού θα πρέπει να ανησυχεί ο Κ. Βελόπουλος, καθώς θα διεκδικήσει τους «ψεκασμένους» ψηφοφόρους, αν και δεν θέλησε να πει αν η γραμμή που διαφάνηκε από τη συνέντευξή της την τοποθετεί στα άκρα.

Πιο… ποιητικός εμφανίστηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι «η κ. Καρυστιανού αυτή τη στιγμή είναι όπως η Ωραία Ελένη. Καθείς τη φαντάζεται όπως θέλει», εκτιμώντας κι εκείνος ότι η υποστήριξη που λαμβάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προέρχεται από όλο το πολιτικό φάσμα, «από την άκρα δεξιά έως την άκρα αριστερά», γεγονός που, όπως υποστήριξε, δείχνει τη ρευστότητα και την ασάφεια γύρω από την υπόθεση.

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης (στο Mega) προτίμησε να κινηθεί πιο πολιτικά, λέγοντας ότι «δεν πρέπει ο προσωπικός ή ο συλλογικός -πολύ χειρότερα- πόνος να μετατρέπεται σε βατήρα για προσωπική πολιτική ανέλιξη» και τόνισε ότι διαχωρίζει «μια μάνα που έχασε το παιδί της με μια εν δυνάμει πολιτικό αρχηγό ή τέλος πάντων μέλος μιας πολιτικής κίνησης» και ότι η κυβέρνηση δεν αντιπαρατίθεται με την με την Μ. Καρυστιανού ως μάνα, αλλά «με έναν άνθρωπο που δηλώνει ευθαρσώς – και καλά κάνει εγώ θα πω δημοκρατία έχουμε – ότι θέλει να προχωρήσει πολιτικά».

«Διαχωρίζω τη μάνα με την εν δυνάμει πολιτικό, γιατί έχουμε και την εποχή της κοπτοραπτικής. Ο πόνος αυτός ή η πολιτική κίνηση αυτή δεν είναι ούτε και άλλοθι για να καταλύσουμε τους θεσμούς στη χώρα. Η δημοκρατία μας άντεξε και θα αντέξει πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Έχει ακόμα πράγματα που πρέπει να δούμε. Όπως για παράδειγμα το άρθρο 86. Να το αναθεωρήσουμε. Αλλά είναι επικίνδυνες κάποιες δηλώσεις που ακούμε. Κανένας δεν έχει δικαίωμα ούτε να συλλάβει πολιτικούς αντιπάλους, ούτε ως αυτόκλητος σωτήρας να δημεύσει περιουσίες. Υπάρχει διάκριση των εξουσιών», τόνισε ο Π. Μαρινάκης.

Οι τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου δείχνουν ότι:

· Η κυβέρνηση και η ΝΔ έχουν αποφασίσει ότι από τη στιγμή που η Μ. Καρυστιανού αποφάσισε να μπει στον πολιτικό στίβο, θα αντιμετωπιστεί ως πολιτικό πρόσωπο και θα δέχεται κριτική για τα όσα λέει και κάνει.

· Από την άλλη, η προσωπική της τραγωδία και συνολικά το βάρος του αδιανόητου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών πάντα θα προκαλεί μια αμηχανία στην κυβέρνηση και στον τρόπο προσέγγισης της «πολιτικού» Καρυστιανού.

Από την άλλη, η προσπάθεια σύνδεσής της με το «ψεκασμένο» κομμάτι των ψηφοφόρων – πέραν από την σαφή υποτίμηση για τον νέο φορέα – δείχνει ότι η «γαλάζια» παράταξη θα ήθελε η Μ. Καρυστιανού να τοποθετηθεί στην ομάδα των κομμάτων στα δεξιά της ΝΔ, προφανώς σε μια προσπάθεια συσπείρωσης, τόσο των παραδοσιακών νεοδημοκρατών ψηφοφόρων, όσο και κάποιων πιο κεντρώων που ίσως έχουν πάρει αποστάσεις από την κυβέρνηση.

Πάντως, αυτό που επισημαίνεται από «γαλάζια» στελέχη είναι ότι η ίδια η Μ. Καρυστιανού και η επιρροή της στο εκλογικό σώμα δεν πρέπει να υποτιμηθούν, καθώς το ρευστό πολιτικό σκηνικό μπορεί να επιφυλάσσει άσχημες εκπλήξεις για όλους – και για τη ΝΔ, κι ας λένε κάποιοι ότι η μάχη της θα δοθεί με τον Βελόπουλο.

