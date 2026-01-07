Επίθεση Μαρινάκη σε Καρυστιανού: «Ο συλλογικός πόνος δεν μπορεί να μετατρέπεται σε βατήρα για πολιτική ανέλιξη»

Βέλη κατά της Μαρίας Καρυστιανού εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας ότι το συλλογικός πόνος δεν μπορεί να μετατρέπεται σε βατήρα για πολιτική ανέλιξη.

«Δεν πρέπει ο προσωπικός ή ο συλλογικός -πολύ χειρότερα- πόνος να μετατρέπεται σε βατήρα για προσωπική πολιτική ανέλιξη», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε «όπως υπάρχει η κυρία Καρυστιανού και θέλει στο όνομα ενός συλλογικού τραύματος να κάνει μία πολιτική κίνηση υπάρχουν και άλλοι συγγενείς που βλέπουν και έχουν περάσει μία τραγωδία».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε πως διαχωρίζει «μια μάνα που έχασε το παιδί της με μια εν δυνάμει πολιτικό αρχηγό ή τέλος πάντων μέλος μιας πολιτικής κίνησης».

«Κάθε μάνα, κάθε πατέρας που έχει χάσει τον δικό του άνθρωπο, έχει βιώσει έναν πόνο που κανείς δεν θα τον καταλάβει αν δεν τον έχει βιώσει. Δεν το συζητάμε αυτό. Και κάθε συγγενής θύματος, είτε των Τεμπών, γιατί υπάρχουν και άλλοι συγγενείς που έχουν άλλες απόψεις και άλλες θέσεις, όπως και κάθε συγγενής ενός τροχαίου δυστυχήματος, κάθε θύμα του κακού προσώπου του κράτους, γιατί μπορεί κάποιος να έχασε το παιδί του επειδή ένας δρόμος δεν προχώρησε γρήγορα, μπορεί να μην έγιναν όσα έπρεπε να γίνουν, όπως στα Τέμπη, ή μπορεί το κράτος να μην ήταν όπως έπρεπε να είναι σε μία καταστροφή, όπως στο Μάτι, κάθε συγγενής είναι ιερός, αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει ο προσωπικός ή ο συλλογικός -πολύ χειρότερα- πόνος να μετατρέπεται σε βατήρα για προσωπική πολιτική ανέλιξη», πρόσθεσε.

«Δεν αμφισβητεί κανείς το δικαίωμα κανενός να κάνει μια κίνηση. Αλλά από τη στιγμή που αποφασίζεις στο όνομα μιας τραγωδίας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, θα αξιολογηθείς για αυτό», συνέχισε.

Έχουν υπάρξει δηλώσεις που θυμίζουν πάνω και κάτω πλατεία

Ο Παύλος Μαρινάκης επεσήμανε ότι από την πλευρά της Καρυστιανού έχουν υπάρξει διαρροές και δηλώσεις «οι οποίες θυμίζουν χρόνια, τα οποία πρέπει να αφήσουμε πίσω μας, της πάνω και της κάτω πλατείας. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ακούμε ως ρητορική, η οποία μας θυμίζει χρόνια που πρέπει να αφήσουμε πίσω μας» και τόνισε ότι «ο πόνος ή η πολιτική κίνηση αυτή δεν είναι ούτε και άλλοθι για να καταλύσουμε τους θεσμούς στη χώρα. Η δημοκρατία μας άντεξε και θα αντέξει πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Έχει ακόμα πράγματα που πρέπει να δούμε. Όπως για παράδειγμα το άρθρο 86. Να το αναθεωρήσουμε. Αλλά είναι επικίνδυνες κάποιες δηλώσεις που ακούμε. Κανένας δεν έχει δικαίωμα ούτε να συλλάβει πολιτικούς αντιπάλους, ούτε ως αυτόκλητος σωτήρας να δημεύσει περιουσίες. Υπάρχει διάκριση των εξουσιών».

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι δεν πιστεύει στα μονοπρόσωπα ή μονοθεματικά κόμματα. «Εγώ θεωρώ ότι τα κόμματα έχουν πρόσωπα, πρόγραμμα. Δηλαδή για παράδειγμα, πρέπει να απαντήσεις τι θα κάνεις στην εξωτερική πολιτική, στην παιδεία, στην υγεία. Δεν πιστεύω ούτε στα μονοθεματικά ούτε στα μονοπρόσωπα κόμματα, αλλά ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει να κάνει κι οι πολίτες θα τον κρίνουν».

«Από τη στιγμή όμως που περνάς στη σφαίρα της πολιτικής, επιτίθεσαι σε πολιτικούς αντιπάλους, πρώην πρωθυπουργούς, όχι μόνο στο δικό μας κόμμα και σε άλλα κόμματα, θα δεχθείς και απαντήσεις. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν αντιπαρατιθέμεθα σε καμία περίπτωση προσωπικά με μια μάνα που έχει βιώσει τον απόλυτο πόνο. Δεν αντιπαρατιθέμεθα με την κυρία Καρυστιανού ως μάνα, αντιπαρατιθέμεθα με έναν άνθρωπο που δηλώνει ευθαρσώς -και καλά κάνει εγώ θα πω δημοκρατία έχουμε- ότι θέλει να προχωρήσει πολιτικά», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

Κλιμακώνουν οι αγρότες μετά την εξειδίκευση των μέτρων – 48ωρο μπλακ άουτ, ζητούν συνάντηση με Μητσοτάκη – Με επιβολή του νόμου απειλεί η κυβέρνηση

Δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στον 16χρονο που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο στις Σέρρες – Τι λέει ο δικηγόρος του

Ποινική έρευνα από την Eισαγγελία για τις δηλώσεις Βαρουφάκη για το Ecstasy