Ποινική έρευνα από την Eισαγγελία για τις δηλώσεις Βαρουφάκη για το Ecstasy

Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκάλεσαν τα όσα είπε σε συνέντευξη του ο Γιάνης Βαρουφάκης σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα η Eισαγγελία διέταξε τη διενέργεια ποινικής έρευνας προκειμένου να εξεταστεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της πρόκλησης και διαφήμισης ναρκωτικών ουσιών ή κάποιο άλλο αδίκημα.

Όπως είναι γνωστό, κατά τη διάρκεια συμμετοχής του σε podcast ο κ. Βαρουφάκης προχώρησε στην αποκάλυψη ότι έχει πάρει μία φορά ecstasy, ενώ δήλωσε πως προτιμά το χόρτο, το οποίο χαρακτήρισε «πιο ευχάριστο».

Στην επίμαχη συνέντευξη, ο κ. Βαρουφάκης δέχθηκε ερώτηση για το αν πάει σε rave πάρτι και αν έχει δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες, με τον πρώην υπουργό Οικονομικών να απαντά θετικά, συμπληρώνοντας «αυτό έλειπε να μην είχα».

Όπως είπε ο κ. Βαρουφάκης:

«Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don’t inhale (δεν εισπνέω). Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα».

Το βίντεο με τις δηλώσεις Βαρουφάκη διαβάστηκε στην εισαγγελία από την ΕΛ.ΑΣ.

Διαβάστε επίσης:

Δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στον 16χρονο που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο στις Σέρρες – Τι λέει ο δικηγόρος του

Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη για τον θάνατο της 21χρονης Έμμας με κατηγορούμενη την συνοδηγό του μοιραίου αυτοκινήτου

Ραφήνα: Απαγορευτικό απόπλου την Πέμπτη, 8/1, για τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, λόγω κακοκαιρίας