Ραφήνα: Απαγορευτικό απόπλου την Πέμπτη, 8/1, για τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, λόγω κακοκαιρίας

Απαγορευτικό απόπλου θα ισχύσει αύριο, Πέμπτη 8/1, για τα δρομολόγια από τη Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, αλλά και αυτά της επιστροφής προς τη Ραφήνα.

Τα εν λόγω δρομολόγια ακυρώνονται εξαιτίας της πρόβλεψης για ισχυρούς ανέμους και υψηλό κυματισμό στις περιοχές όπου πλέουν τα πλοία.

Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του πλοίου «Θεολόγος Π.», με προγραμματισμένη αναχώρηση στις 07:50 από Ραφήνα προς Άνδρο – Τήνο – Μύκονο, καθώς και η επιστροφή του από Μύκονο στις 13:45.

Παράλληλα, ακυρώνονται και τα δρομολόγια του πλοίου «Andros Queen», τόσο από Μύκονο (07:35) προς Τήνο – Άνδρο – Ραφήνα, όσο και από Ραφήνα (17:30) προς Άνδρο – Τήνο – Μύκονο.

Εν αναμονή ενημέρωσης για τα δρομολόγια από Πειραιά προς Τήνο

Σημειώνεται ότι για τα δρομολόγια από Πειραιά προς Τήνο, μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ενημέρωση και αναμένεται νεότερη ανακοίνωση εντός της ημέρας.

Οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις και να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ναυτιλιακές εταιρίες για περαιτέρω πληροφορίες.

