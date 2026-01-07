search
ΕΛΛΑΔΑ

07.01.2026 18:17

Ραφήνα: Απαγορευτικό απόπλου την Πέμπτη, 8/1, για τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, λόγω κακοκαιρίας

07.01.2026 18:17
Eurokinissi

Απαγορευτικό απόπλου θα ισχύσει αύριο, Πέμπτη 8/1, για τα δρομολόγια από τη Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, αλλά και αυτά της επιστροφής προς τη Ραφήνα.

Τα εν λόγω δρομολόγια ακυρώνονται εξαιτίας της πρόβλεψης για ισχυρούς ανέμους και υψηλό κυματισμό στις περιοχές όπου πλέουν τα πλοία.

Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του πλοίου «Θεολόγος Π.», με προγραμματισμένη αναχώρηση στις 07:50 από Ραφήνα προς Άνδρο – Τήνο – Μύκονο, καθώς και η επιστροφή του από Μύκονο στις 13:45.

Παράλληλα, ακυρώνονται και τα δρομολόγια του πλοίου «Andros Queen», τόσο από Μύκονο (07:35) προς Τήνο – Άνδρο – Ραφήνα, όσο και από Ραφήνα (17:30) προς Άνδρο – Τήνο – Μύκονο.

Εν αναμονή ενημέρωσης για τα δρομολόγια από Πειραιά προς Τήνο

Σημειώνεται ότι για τα δρομολόγια από Πειραιά προς Τήνο, μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ενημέρωση και αναμένεται νεότερη ανακοίνωση εντός της ημέρας.

Οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις και να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ναυτιλιακές εταιρίες για περαιτέρω πληροφορίες.

pavlos-marinakis-4-1-26
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Μαρινάκη σε Καρυστιανού: «Ο συλλογικός πόνος δεν μπορεί να μετατρέπεται σε βατήρα για πολιτική ανέλιξη»

MINNEAPOLIS
ΚΟΣΜΟΣ

Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε και σκότωσε γυναίκα εν μέσω καταστολής στη Μινεάπολη (Video)

elikoptero-rosia
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός σε συντριβή ελικοπτέρου Ρώσος μεγιστάνας – Σοκάρει το βίντεο της πτώσης

agrotes-tempi-345
ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν οι αγρότες μετά την εξειδίκευση των μέτρων – 48ωρο μπλακ άουτ, ζητούν συνάντηση με Μητσοτάκη – Με επιβολή του νόμου απειλεί η κυβέρνηση

mercedes-benz_0701_1920-1080_NEW
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Mercedes-Benz μεταφέρει την παραγωγή της A-Class από τη Γερμανία στην Ουγγαρία

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

liagkas-new
MEDIA

Γιώργος Λιάγκας: «Αν δεν με θέλουν, ας με διώξουν - Δεν θα λέω τη γνώμη μου;» (Video)

trakter-ethniki
ΕΛΛΑΔΑ

Στα κάγκελα οι αγρότες μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες: «Σκέτη απογοήτευση, δεν μας είπαν τίποτα, θα μείνουμε στους δρόμους»

1 / 3