07.01.2026 18:06

ΕΟΦ: Ανακαλούνται 10 παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Αναλυτικά η λίστα

07.01.2026 18:06
Στην ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος, προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, κατόπιν ενημέρωσης από την εταιρεία Nestlé ότι είναι πιθανή η παρουσία cereulide.

Η cereulide παράγεται από τον μικροοργανισμό Bacillus Cereus, σε ένα από τα συστατικά συγκεκριμένου προμηθευτή, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στις εν λόγω παρτίδες βρεφικού γάλακτος της Nestlé, στην ανάκληση των οποίων προχώρησε ο ΕΟΦ.

Η απόφαση εκδίδεται σε προληπτικό πλαίσιο, με στόχο να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση που έχει ξεκινήσει η παραγωγός εταιρεία. Η ανάκληση ισχύει μέχρι και το τελικό στάδιο της διάθεσης, δηλαδή έως και τον καταναλωτή.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί προϊόντα από τις συγκεκριμένες παρτίδες καλούνται να μην τα χρησιμοποιήσουν και να τα επιστρέψουν στο σημείο αγοράς, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της εταιρείας για την αντικατάστασή τους.

Παράλληλα, οι υπεύθυνες εταιρείες διακίνησης στην ελληνική αγορά οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα σε ενημέρωση των αποδεκτών των προϊόντων, ώστε αυτά να επιστραφούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Τα σχετικά παραστατικά θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε χρόνια και να είναι διαθέσιμα στον ΕΟΦ σε περίπτωση ελέγχου.

Οι παρτίδες που αποσύρονται είναι οι εξής:

1 / 3