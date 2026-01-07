search
07.01.2026 15:09

Υπό έρευνα η αστυνομικός Έλενα Μπόμπου για… μπαλωθιές 

07.01.2026 15:09
bobou-mpalothies

Η ΕΛΑΣ πραγματοποιεί έρευνα για βίντεο στο οποίο φαίνεται η αστυνομικός Έλενα Μπόμπου να προβαίνει σε άσκοπους πυροβολισμούς.

Το βίντεο έπαιξε σε μεσημεριανή εκπομπή και φαίνεται η -γνωστή πλέον- αστυνομικός να οπλίζει, να στρέφει το όπλο ψηλά και πυροβολεί πάνω από 10 φορές.

Σε πρώτο στάδιο η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε ότι το βίντεο εξετάζεται για το αν είναι γνήσιο και στη συνέχεια για το πότε και πού έγινε το περιστατικό αυτό (αν είναι γνήσιο το οπτικό υλικό).

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μπόμπου έρχεται στην επικαιρότητα καθώς είναι η αστυνομικός που είχε καταγγείλει μέσω ενός βίντεο στο διαδίκτυο ότι υπέστη ξυλοδαρμό από τον πρώην σύντροφό της, ενώ παράλληλα είχε διαρρεύσει ροζ βίντεο από προσωπικές της στιγμές. 

Τον είχε κατηγορήσει επίσης πως αυτός ήταν που την είχε καταγγείλει στο Σώμα για πολυτελή ταξίδια στο Ντουμπάι.

