Σέρρες: Βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων εντόπισε η νεκροψία στον 17χρονο – «Έπρεπε να είχα βάλει όρια», λέει η μητέρα του δράστη

Βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων εντόπισε η νεκροψία-νεκροτομή στον 17χρονο, που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από 16χρονο στις Σέρρες.

Ο 16χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Η μητέρα του ζήτησε συγγνώμη από τους γονείς του 17χρονου. «Αν και είναι πολύ λίγο, ζητώ συγγνώμη. Αν ο γιος μου φταίει, θα πληρώσει. Θα φυλακιστεί».

«Μου είπε ότι μάλωσαν»

Η μητέρα του 16χρονου δήλωσε ότι ο γιος της, της είπε ότι μάλωσε με τον 17χρονο αλλά δεν της αποκάλυψε την έκταση του καβγά. «Μου είπε ότι μαλώσανε, αλλά όχι ότι τον χτύπησε τόσο πολύ. Μακάρι να δικαστώ εγώ. Έπρεπε να είχα βάλει περισσότερα όρια».

Ο 16χρονος ζήτησε τον λόγο από τον 17χρονο επειδή έστειλε μήνυμα στην κοπέλα του. Οι δύο νεαροί πιάστηκαν στα χέρια, με τον 16χρονο να καταφέρει ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι του 17χρονου.

Ο 17χρονος δεν κατέληξε αμέσως, αλλά αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Η παρέα του τον συνόδευσε στο σπίτι του, όπου ο 16χρονος κάθισε σε υπαίθριο υπόγειο χώρο. Στο σημείο αυτό εντοπίστηκε το πρωί των Θεοφανίων, χωρίς τις αισθήσεις του, από τα δύο αδέλφια του, την ώρα, μάλιστα, που ο πατέρας του βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνιση του γιου του.

Καταγγελίες για άθλιες συνθήκες διαβίωσης

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 έλαβε αναφορά για δύο παιδιά, βάσει της οποίας ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, ουσιαστικά μόνα, καθώς ο πατέρας εξέτιε ποινή φυλάκισης και η μητέρα ήταν χρήστης ουσιών. Τα παιδιά χρειάζονταν άμεσα βοήθεια.

Άμεσα και κατόπιν αξιολόγησης, η αναφορά απεστάλη από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, με την ένδειξη «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ» στις αρμόδιες Αρχές, προς περαιτέρω διερεύνηση.

Το μικρότερο παιδί της οικογένειας, είναι αυτό που σήμερα έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου.

Σήμερα, 3 και πλέον χρόνια από την κατεπείγουσα αναφορά που εστάλη από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», έρχεται στο φως ότι:

τα παιδιά παρέμειναν στο ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον

το μικρότερο παιδί, σήμερα 15 ετών, εμφάνισε παραβατική συμπεριφορά τα τελευταία δύο χρόνια

τα τελευταία δύο χρόνια οι συνθήκες διαβίωσης παρέμειναν άθλιες, ενώ ο πατέρας απεβίωσε 6 μήνες νωρίτερα

Η ανείπωτη αυτή τραγωδία, ενδεχόμενα είχε αποφευχθεί, αν είχε υπάρξει ουσιαστική μέριμνα και είχε δοθεί η κατάλληλη υποστήριξη και φροντίδα στα παιδιά και ευρύτερα στην οικογένεια.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμότατα συλλυπητήρια στην οικογένεια του 17χρονου και όπως ενημέρωσε τις αρμόδιες εμπλεκόμενες Αρχές, είναι στη διάθεση όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτή την τραγωδία.

Σημειώνεται ότι μετά την αποστολή κάθε αναφοράς από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 στις αρμόδιες Αρχές, ο Οργανισμός δεν ενημερώνεται –πλην ελαχίστων εξαιρέσεων- για την έκβαση της εκάστοτε υπόθεσης.

