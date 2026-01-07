Θεσσαλονίκη: Δικάζεται η συνοδηγός για τη φονική παράσυρση της Έμμας Καρυωτάκη το 2022 – Κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία

Στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου κάθεται σήμερα, Τετάρτη (7/1) η νεαρή, η οποία ήταν συνοδηγός σε ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τη φοιτήτρια Έμμα Καρυωτάκη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τον Νοέμβριο του 2022.

Ο οδηγός είχε εγκαταλείψει την κοπέλα στον τόπο του δυστυχήματος. Η νεαρή δικάζεται, καθώς κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία, ύστερα από μήνυση που κατέθεσε ο πατέρας και η μητέρα της άτυχης Έμμας.

Η 23χρονη -σήμερα- ήταν συνοδηγός στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 30χρονος, ο οποίος μαζί με τη συνοδηγό εγκατέλειψαν τον τόπο του δυστυχήματος, και σύμφωνα με το κατηγορητήριο τότε, προσπάθησε να κρύψει τα ίχνη του.

Ο οδηγός έχει καταδικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο σε κάθειρξη 16,5 ετών.

Όσον αφορά την 23χρονη και την κατηγορία για υπόθαλψη, αφορά το ότι δεν ενημέρωσε τις αρχές, ούτε απέτρεψε τον 30χρονο από το να φύγει από τον τόπο του δυστυχήματος και να κρύψει τα ίχνη του.

Διαβάστε επίσης:

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» – Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

Σέρρες: Στον εισαγγελέα ο 16χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με θύμα 17χρονο

Πάτρα: Σήμερα η κηδεία του 30χρονου Κώστα που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου