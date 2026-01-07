search
ΕΛΛΑΔΑ

07.01.2026 09:21

Σέρρες: Στον εισαγγελέα ο 16χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με θύμα 17χρονο

07.01.2026 09:21
xeiropedes

Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σερρών οδηγείται, σήμερα, ο 16χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 17χρονου. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η 47χρονη μητέρα του, η οποία βαρύνεται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο ανήλικος φέρεται να ομολόγησε προανακριτικά την επίθεση στον 17χρονο, υποστηρίζοντας ότι εξοργίστηκε, όταν πληροφορήθηκε ότι το θύμα έστειλε μήνυμα σε μία κοπέλα, η οποία συνδέεται με τον ίδιο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το περιστατικό συνέβη σε κεντρικό σημείο των Σερρών και ειδικότερα στο προαύλιο της Μητρόπολης, που αποτελεί συχνά σημείο συνάντησης νέων. Οι δύο νεαροί διαπληκτίστηκαν αρχικά και κατά τον καβγά, ο 16χρονος κατάφερε ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι του παθόντα.

Ο 17χρονος ζήτησε από τους φίλους του να τον συνοδεύσουν στο σπίτι του, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία. Φτάνοντας στην πολυκατοικία όπου διέμενε, ο ανήλικος, αντί να ανεβεί στο σπίτι, κατέβηκε από τα σκαλιά σε υπαίθριο υπόγειο χώρο της οικοδομής. Στο σημείο αυτό εντοπίστηκε το πρωί των Θεοφανίων, χωρίς τις αισθήσεις του, από τα δύο αδέλφια του, την ώρα, μάλιστα, που ο πατέρας του βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνιση του γιου του.

Ακολούθησαν προσπάθειες ΚΑΡΠΑ για να επανέλθει ο νεαρός, ενώ ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Σερρών, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του. Ήδη παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Σύμφωνα με όσα έγινα γνωστά, ο 16χρονος συλληφθείς προέρχεται από δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον, ενώ τον Ιούνιο του 2024 είχε συλληφθεί για μικροποσότητα κάνναβης. Τότε είχε διαταχθεί κοινωνική έρευνα από την αρμόδια δικαστική Αρχή για τις συνθήκες διαβίωσης. Στον ίδιο είχε επιβληθεί αναμορφωτικό μέτρο- ειδικότερα ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλειά του στο τμήμα επιμελητών ανηλίκων.

