Σέρρες: Ομολόγησε ο 16χρονος ότι χτύπησε τον 17χρονο – Είχε απασχολήσεις και στο παρελθόν τις Αρχές

Στην ομολογία ότι αυτός ήταν που χτύπησε το θύμα – επειδή «έστειλε μήνυμα στην κοπέλα μου» – προέβη ο 16χρονος που συνελήφθη νωρίτερα στις Σέρρες ως υπαίτιος του θανάτου 17χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ο 16χρονος δήλωσε στους αστυνομικούς πως ο 17χρονος είχε αναπτύξει αισθήματα για την κοπέλα του και πως της έστειλε μήνυμα, κάτι που, όπως είπε, τον εκνεύρισε και τον οδήγησε στο να τον χτυπήσει.

Ο ανήλικος εντοπίστηκε νεκρός από την αδελφή του στο υπόγειο του σπιτιού τους το πρωί της Τρίτης. Όπως έγινε γνωστό ο 17χρονος είχε φύγει από το σπίτι του το βράδυ της Δευτέρας (5/1) και όταν δεν επέστρεψε οι γονείς του ανησύχησαν και τελικά δήλωσαν την εξαφάνισή του.

Το περιστατικό εξελίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν ο 17χρονος μαζί με έναν φίλο του συνάντησαν τυχαία τον 16χρονο. Ο φερόμενος ως δράστης κατηγορείται πως χτύπησε με αγκωνιά το θύμα, με τη δικαιολογία πως έστελνε μηνύματα στην κοπέλα του.

Στη συνέχεια ο 17χρονος ένιωσε αδιαθεσία και γύρισε σπίτι του, όπου και κατέφυγε στο υπόγειο. Οι γονείς του ξεκίνησαν να τον αναζητούν, χωρίς αποτέλεσμα. Λίγες ώρες αφού δήλωσαν την εξαφάνισή του, ανήμερα των Θεοφανίων, η αδελφή του τον βρήκε νεκρό με σημάδια από ξυλοδαρμό.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 16χρονος συλληφθείς προέρχεται από οικογένεια με πολλά προβλήματα καθώς αμφότεροι οι γονείς του ήταν χρήστες ναρκωτικών, ενώ πριν μερικούς μήνες έχασε τον πατέρα του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συλληφθεί έχει απασχολήσει τις Αρχές από την ηλικία των 13 ετών, καθώς έχει συλληφθεί αρκετές φορές για μικροκλοπές, μικροποσότητα ναρκωτικών, ενώ έχει και κάποιες προσαγωγές στο «ιστορικό» του.

Διαβάστε επίσης

Από ανακοπή λόγω υποθερμίας πέθανε ο 45χρονος πυροσβέστης που βρέθηκε στο όρος Μπέλες

Θεοφάνια στη Φλώρινα: Πιάστηκαν στα χέρια για τον Τίμιο Σταυρό! (Video)

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό – Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο