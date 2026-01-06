search
ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 17:51
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.01.2026 16:44

Σέρρες: Ομολόγησε ο 16χρονος ότι χτύπησε τον 17χρονο – Είχε απασχολήσεις και στο παρελθόν τις Αρχές

06.01.2026 16:44
handcuffs_new

Στην ομολογία ότι αυτός ήταν που χτύπησε το θύμα – επειδή «έστειλε μήνυμα στην κοπέλα μου» – προέβη ο 16χρονος που συνελήφθη νωρίτερα στις Σέρρες ως υπαίτιος του θανάτου 17χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ο 16χρονος δήλωσε στους αστυνομικούς πως ο 17χρονος είχε αναπτύξει αισθήματα για την κοπέλα του και πως της έστειλε μήνυμα, κάτι που, όπως είπε, τον εκνεύρισε και τον οδήγησε στο να τον χτυπήσει.

Ο ανήλικος εντοπίστηκε νεκρός από την αδελφή του στο υπόγειο του σπιτιού τους το πρωί της Τρίτης. Όπως έγινε γνωστό ο 17χρονος είχε φύγει από το σπίτι του το βράδυ της Δευτέρας (5/1) και όταν δεν επέστρεψε οι γονείς του ανησύχησαν και τελικά δήλωσαν την εξαφάνισή του.

Το περιστατικό εξελίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν ο 17χρονος μαζί με έναν φίλο του συνάντησαν τυχαία τον 16χρονο. Ο φερόμενος ως δράστης κατηγορείται πως χτύπησε με αγκωνιά το θύμα, με τη δικαιολογία πως έστελνε μηνύματα στην κοπέλα του.

Στη συνέχεια ο 17χρονος ένιωσε αδιαθεσία και γύρισε σπίτι του, όπου και κατέφυγε στο υπόγειο. Οι γονείς του ξεκίνησαν να τον αναζητούν, χωρίς αποτέλεσμα. Λίγες ώρες αφού δήλωσαν την εξαφάνισή του, ανήμερα των Θεοφανίων, η αδελφή του τον βρήκε νεκρό με σημάδια από ξυλοδαρμό.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 16χρονος συλληφθείς προέρχεται από οικογένεια με πολλά προβλήματα καθώς αμφότεροι οι γονείς του ήταν χρήστες ναρκωτικών, ενώ πριν μερικούς μήνες έχασε τον πατέρα του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συλληφθεί έχει απασχολήσει τις Αρχές από την ηλικία των 13 ετών, καθώς έχει συλληφθεί αρκετές φορές για μικροκλοπές, μικροποσότητα ναρκωτικών, ενώ έχει και κάποιες προσαγωγές στο «ιστορικό» του.

Διαβάστε επίσης

Από ανακοπή λόγω υποθερμίας πέθανε ο 45χρονος πυροσβέστης που βρέθηκε στο όρος Μπέλες

Θεοφάνια στη Φλώρινα: Πιάστηκαν στα χέρια για τον Τίμιο Σταυρό! (Video)

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό – Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dellatolas-papadakis-new
MEDIA

Αντώνης Δελλατόλας για Γιώργο Παπαδάκη: «Δεν πρόλαβε, δεν του χαρίστηκε ο χρόνος – Αφήνει μεγάλη παρακαταθήκη στον κλάδο μας» (Video)

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Στο μικροσκόπιο ειδικής επιτροπής το blackout στις επικοινωνίες – Αποκλείεται η κυβερνοεπίθεση, σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές στρέφονται οι έρευνες

rosiko ypex 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βενεζουέλα να καθορίσει η ίδια τη μοίρα της χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, λέει το ρωσικό ΥΠΕΞ

greenland
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Επτά χώρες της ΕΕ λένε στις ΗΠΑ «κάτω τα χέρια» – «Εμείς αποφασίζουμε», απαντά στενός συνεργάτης του Τραμπ (Video)

pierrakakis fanari 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Φανάρι ο Πιερρακάκης για τα Θεοφάνια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

ksiroi-karpoi-new
ΥΓΕΙΑ

Διατροφή: 7 ξηροί καρποί με περισσότερο σίδηρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 17:51
dellatolas-papadakis-new
MEDIA

Αντώνης Δελλατόλας για Γιώργο Παπαδάκη: «Δεν πρόλαβε, δεν του χαρίστηκε ο χρόνος – Αφήνει μεγάλη παρακαταθήκη στον κλάδο μας» (Video)

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Στο μικροσκόπιο ειδικής επιτροπής το blackout στις επικοινωνίες – Αποκλείεται η κυβερνοεπίθεση, σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές στρέφονται οι έρευνες

rosiko ypex 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βενεζουέλα να καθορίσει η ίδια τη μοίρα της χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, λέει το ρωσικό ΥΠΕΞ

1 / 3