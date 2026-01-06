Θεοφάνια στη Φλώρινα: Πιάστηκαν στα χέρια για τον Τίμιο Σταυρό! (Video)

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στη Φλώρινα κατά τη διάρκεια του καθαγιασμού των υδάτων για τον εορτασμό των Θεοφανίων, με τους άνδρες που βούτηξαν στον ποταμό Σακουλέβα της ακριτικής πόλης για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό να πιάνονται στα χέρια!

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου βλέπουμε αντί για κλίμα κατάνυξης, σπρωξίματα, βρισιές, ακόμα και σιδηρογροθιές, στην προσπάθειά τους να πιάσουν τον σταυρό ο οποίος αφού αλλάζει χέρια για λίγα δευτερόλεπτα τελικά, όλοι «αγαπημένοι» Τον προσκυνούν για να πάρουν την ευλογία του…

