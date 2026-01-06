Νεκρός 17χρονος στις Σέρρες – Φέρεται να προηγήθηκε καβγάς για μια κοπέλα – Τον βρήκε η μητέρα του στο υπόγειο

Ένας 17χρονος βρέθηκε νεκρός, στο υπόγειο του σπιτιού του στις Σέρρες. Ο νεαρός φέρεται να έχει τραύματα από ξυλοδαρμό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος έπεσε νεκρός μετά από καβγά για μια κοπέλα.

Τον ανήλικο βρήκε η μητέρα του, ενώ σήμερα το πρωί είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται να είχε φύγει το βράδυ από το σπίτι του, πιθανότατα για βραδινή έξοδο και όταν δεν επέστρεψε οι γονείς του ξεκίνησαν να τον αναζητούν.

Οι συνθήκες θανάτου του ερευνώνται, ενώ η αστυνομία συλλέγει καταθέσεις και από φιλικά του πρόσωπα.

Ένα άτομο εξετάζεται ως ο δράστης της φονικής επίθεσης.

