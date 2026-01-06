search
06.01.2026 14:36

Από ανακοπή λόγω υποθερμίας πέθανε ο 45χρονος πυροσβέστης που βρέθηκε στο όρος Μπέλες

serres-exafanisi-purosbestiki-dioikitis

Ανατροπή φαίνεται να υπάρχει στα αίτια του θανάτου του 45χρονου πυροσβέστη στον Νομό Σερρών καθώς μετά τη νεκροψία -νεκροτομή, φαίνεται να προκύπτει πως ο θάνατός του ήρθε από υπόθερμία και όχι από τα σημάδια που εντοπίστηκαν στο σώμα του.

Η πρώτη εικόνα της ιατροδικαστικής χθες, έκανε λόγο για πιθανή απόπειρα αυτοκτονίας λόγω των εκδορών στο σώμα του, ωστόσο τα τραύματα αυτά φαίνεται πως ήταν επιφανειακά και όχι αρκετά για να επιφέρουν τον θάνατο του 45χρονου αξιωματικού στα Άνω Πορόια.

Ο άτυχος αξιωματικός που εντοπίστηκε νεκρός στις 3 Ιανουαρίου σε δύσβατη χαράδρα στο όρος Μπέλες, έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια που συνδέονται άμεσα με τις ακραίες καιρικές συνθήκες όπως αναφέρει το τοπικό anexartitos.gr, το οποίο επικαλούμενο στοιχεία του πορίσματος, αναφέρει ότι ο θάνατος του 45χρονου επήλθε από ισχαιμικό καρδιακό επεισόδιο (ανακοπή), το οποίο προκλήθηκε λόγω υποθερμίας.

Οι ιατροδικαστικές αρχές κατέληξαν παράλληλα πως αποκλείουν την εγκληματική ενέργεια καθώς δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να παραπέμπει σε κάτι σχετικό.  Ο θάνατός του προσδιορίζεται χρονικά στις πρώτες δύο ημέρες της εξαφάνισής του, δηλαδή στις 23 ή 24 Δεκεμβρίου.

Να σημειωθεί πως ο εκλιπών βρέθηκε έχοντας αφαιρέσει τον ρουχισμό του αποδίδεται στην υποθερμία. Επίσης, οι τοξικολογικές αναλύσεις ήταν καθαρές και δεν ανέδειξαν ευρήματα που να διαφοροποιούν την ιατροδικαστική εικόνα.

