Εμμα Καρυωτάκη: Σε δίκη και η συνοδηγός του τροχαίου με θύμα την 21χρονη φοιτήτρια

Κατηγορούμενη θα βρεθεί πλέον και η συνοδηγός του τροχαίου που συγκλόνισε το πανελλήνιο το 2022, με τον θάνατο της φοιτήτριας Εμμας Καρυωτάκη στη Θεσσαλονίκη.

Τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς, ένας οδηγός έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα και έκοψε το νήμα της ζωής της. Ο άνδρας αυτός καταδικάστηκε, ενώ μέχρι στιγμής η συνοδηγός του είχε διαφύγει των κατηγοριών, κάτι που είχε προκαλέσει την οργή της οικογένειας του θύματος.

Τώρα το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης παραπέμπει σε δίκη και τη συνοδηγό του οχήματος, κατηγορώντας την για υπόθαλψη εγκληματία.

Ο οδηγός είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, εγκατάλειψη τροχαίου και οδήγηση χωρίς άδεια, με ποινή 16 ετών και 6 μηνών κάθειρξη, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών.

