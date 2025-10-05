search
ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 22:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.10.2025 18:40

Εμμα Καρυωτάκη: Σε δίκη και η συνοδηγός του τροχαίου με θύμα την 21χρονη φοιτήτρια

05.10.2025 18:40
emma_0112_1920-1080_new
credit: Facebook

Κατηγορούμενη θα βρεθεί πλέον και η συνοδηγός του τροχαίου που συγκλόνισε το πανελλήνιο το 2022, με τον θάνατο της φοιτήτριας Εμμας Καρυωτάκη στη Θεσσαλονίκη.

Τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς, ένας οδηγός έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα και έκοψε το νήμα της ζωής της. Ο άνδρας αυτός καταδικάστηκε, ενώ μέχρι στιγμής η συνοδηγός του είχε διαφύγει των κατηγοριών, κάτι που είχε προκαλέσει την οργή της οικογένειας του θύματος.

Τώρα το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης  παραπέμπει σε δίκη και τη συνοδηγό του οχήματος, κατηγορώντας την για υπόθαλψη εγκληματία.

Ο οδηγός είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, εγκατάλειψη τροχαίου και οδήγηση χωρίς άδεια, με ποινή 16 ετών και 6 μηνών κάθειρξη, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών.

Διαβάστε επίσης:

Σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω συγκεντρώσεων για Ρούτσι και Παλαιστίνη

Επίθεση με κατσαβίδι στην Ιερά Οδό: «Για ένα χιλιοστό γλύτωσα το μάτι μου» – Σοκάρει η μαρτυρία του θύματος (Video)

Χαλάνδρι: Πώς έγινε η τηλεφωνική απάτη – Με απλή μέθοδο άρπαξαν μισό εκατομμύριο ευρώ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PaokOly
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1: Θρίαμβος με ανατροπή για τον «Δικέφαλο»

vroxi-ompreles
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επιστρέφει η κακοκαιρία από Δευτέρα – Οι περιοχές που θα βρέξει

tzami-spasmeno
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ: O Ηλιόπουλος έσπασε το τζάμι του μπουθ στους πανηγυρισμούς για το γκολ του Μαρίν στο φινάλε

kosmopoulou_routsi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Νίκαιας για Πάνο Ρούτσι: «Δεν δεχθήκαμε καμία πίεση να βγάλουμε ανακοίνωση»

gizele_pelicot_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ζιζέλ Πελικό επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες: Καταδικασμένος για τον βιασμό της κατέθεσε έφεση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpismpikis-routsi-25434
LIFESTYLE

Γραμμέλη κατά Μπισμπίκη: «Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης»

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 22:57
PaokOly
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1: Θρίαμβος με ανατροπή για τον «Δικέφαλο»

vroxi-ompreles
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επιστρέφει η κακοκαιρία από Δευτέρα – Οι περιοχές που θα βρέξει

tzami-spasmeno
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ: O Ηλιόπουλος έσπασε το τζάμι του μπουθ στους πανηγυρισμούς για το γκολ του Μαρίν στο φινάλε

1 / 3