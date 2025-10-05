Χαλάνδρι: Πώς έγινε η τηλεφωνική απάτη – Με απλή μέθοδο άρπαξαν μισό εκατομμύριο ευρώ

Με μια απλή μέθοδο άρπαξαν οι «μαϊμού» αστυνομικοί πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ.

Οι δράστες «χτύπησαν» μέσα σε διάστημα μιας ώρας σε δύο σπίτια, στο Χαλάνδρι, αρπάζοντας από τα θύματα συνολικά 15 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά καθώς και κοσμήματα και λίρες η αξία των οποίων ξεπερνά τα 500.000 ευρώ.

Πώς έγινε η μεγάλη τηλεφωνική απάτη

Όσο για το πώς έγινε η απάτη, φέρεται αρχικά να προσποιήθηκαν τους αδίστακτους ληστές ώστε τα θύματα να τους παραδώσουν τα χρήματα και τα κοσμήματα.

Στη συνέχεια, ακολούθησε δεύτερο τηλεφώνημα στο οποίο συστήθηκαν ως αστυνομικοί οι οποίοι έχουν εντοπίσει τους δήθεν κακοποιούς του πρώτου τηλεφωνήματος και θέλουν να συνεργαστούν μαζί τους για να παγιδεύσουν τους δράστες.

Στην πρώτη περίπτωση, το θύμα τους έδωσε 10.000 σε μετρητά αλλά και κοσμήματα αξίας 500.000 ευρώ.

Στη δεύτερη περίπτωση, μια ηλικιωμένη έβαλε σε τσάντα 5.000 ευρώ μετρητά, 10 χρυσές λίρες και κοσμήματα.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ εξετάζονται πιθανές συνδέσεις με οργανωμένα κυκλώματα που πραγματοποιούν τηλεφωνικές απάτες στην Αττική.

