05.10.2025 18:30

Σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω συγκεντρώσεων για Ρούτσι και Παλαιστίνη

05.10.2025 18:30
Σε εξέλιξη είναι συγκεντρώσεις αλληλεγγύης προς τον Πάνο Ρούτσι και τον Παλαιστινιακό λαό στους δρόμους της Αθήνας.

Αποτέλεσμα είναι να είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα, κλειστή είναι αυτήν την ώρα για τα οχήματα η Σταδίου λόγω συγκέντρωσης αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι,  πατέρα θύματος των Τεμπών, ο οποίος διανύει την 21η ημέρα της απεργίας πείνας. Ανάλογες συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται και σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Παράλληλα κλειστή είναι η Πανόρμου απο την λεωφόρο Αλεξάνδρας έως τη λεωφόρο Κηφισίας λόγω συγκέντρωσης αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους.

Αυτήν την ώρα υπάρχουν συγκεντρωμένοι πολίτες και έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ, προκειμένου να εκφράσουν την υποστήριξή τους στο Τελ Αβίβ.

