search
ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 22:34
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.10.2025 16:27

«Θρίλερ» στην Κρήτη: Δύο μυστήριοι θάνατοι μέσα σε λίγες ώρες σε Χανιά και Σταλίδα

05.10.2025 16:27
astinomia-new

Έντονη ανησυχία προκάλεσαν το Σάββατο (04/10) στην Κρήτη δύο αιφνίδιοι θάνατοι μέσα σε λίγες ώρες.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, το απόγευμα, ένας 34χρονος άνδρας από τη Συρία εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στα Χανιά. Τον άτυχο άνδρα βρήκε η σύντροφός του, η οποία σε κατάσταση σοκ ενημέρωσε αμέσως τις αρχές. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο, ωστόσο οι προσπάθειες ανάνηψης δεν είχαν αποτέλεσμα. Η αστυνομία που πραγματοποίησε αυτοψία αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Παράλληλα, διατάχθηκε η διενέργεια νεκροτομής για να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου.

Λίγες ώρες αργότερα, το βράδυ της ίδιας μέρας, ένας 60χρονος Γερμανός τουρίστας βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο στη Σταλίδα. Τον άνδρα εντόπισε η σύζυγός του και κάλεσε το ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια και των δύο θανάτων.

Διαβάστε επίσης:

Κυψέλη: Άγριο ξύλο ανάμεσα σε 30 άτομα – Δύο ανήλικοι τραυματίες και 4 συλλήψεις (Video)

Λαμία: Ανήλικες «πλακώθηκαν» στο ξύλο – Δύο ακόμα επεισόδια ανάμεσα σε νεαρούς και το «ραντεβού» μέσω διαδικτύου

Συναγερμός στην Πάτρα: Μαθητής δημοτικού σχολείου διαγνώστηκε με ιογενή μηνιγγίτιδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vroxi-ompreles
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επιστρέφει η κακοκαιρία από Δευτέρα – Οι περιοχές που θα βρέξει

tzami-spasmeno
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ: O Ηλιόπουλος έσπασε το τζάμι του μπουθ στους πανηγυρισμούς για το γκολ του Μαρίν στο φινάλε

kosmopoulou_routsi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Νίκαιας για Πάνο Ρούτσι: «Δεν δεχθήκαμε καμία πίεση να βγάλουμε ανακοίνωση»

gizele_pelicot_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ζιζέλ Πελικό επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες: Καταδικασμένος για τον βιασμό της κατέθεσε έφεση

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συνελήφθη ο 29χρονος που φέρεται να πυροβόλησε τον 38χρονο στη Δροσιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpismpikis-routsi-25434
LIFESTYLE

Γραμμέλη κατά Μπισμπίκη: «Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης»

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 22:32
vroxi-ompreles
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επιστρέφει η κακοκαιρία από Δευτέρα – Οι περιοχές που θα βρέξει

tzami-spasmeno
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ: O Ηλιόπουλος έσπασε το τζάμι του μπουθ στους πανηγυρισμούς για το γκολ του Μαρίν στο φινάλε

kosmopoulou_routsi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Νίκαιας για Πάνο Ρούτσι: «Δεν δεχθήκαμε καμία πίεση να βγάλουμε ανακοίνωση»

1 / 3