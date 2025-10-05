«Θρίλερ» στην Κρήτη: Δύο μυστήριοι θάνατοι μέσα σε λίγες ώρες σε Χανιά και Σταλίδα

Έντονη ανησυχία προκάλεσαν το Σάββατο (04/10) στην Κρήτη δύο αιφνίδιοι θάνατοι μέσα σε λίγες ώρες.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, το απόγευμα, ένας 34χρονος άνδρας από τη Συρία εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στα Χανιά. Τον άτυχο άνδρα βρήκε η σύντροφός του, η οποία σε κατάσταση σοκ ενημέρωσε αμέσως τις αρχές. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο, ωστόσο οι προσπάθειες ανάνηψης δεν είχαν αποτέλεσμα. Η αστυνομία που πραγματοποίησε αυτοψία αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Παράλληλα, διατάχθηκε η διενέργεια νεκροτομής για να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου.

Λίγες ώρες αργότερα, το βράδυ της ίδιας μέρας, ένας 60χρονος Γερμανός τουρίστας βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο στη Σταλίδα. Τον άνδρα εντόπισε η σύζυγός του και κάλεσε το ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια και των δύο θανάτων.

Διαβάστε επίσης:

Κυψέλη: Άγριο ξύλο ανάμεσα σε 30 άτομα – Δύο ανήλικοι τραυματίες και 4 συλλήψεις (Video)

Λαμία: Ανήλικες «πλακώθηκαν» στο ξύλο – Δύο ακόμα επεισόδια ανάμεσα σε νεαρούς και το «ραντεβού» μέσω διαδικτύου

Συναγερμός στην Πάτρα: Μαθητής δημοτικού σχολείου διαγνώστηκε με ιογενή μηνιγγίτιδα