ΕΛΛΑΔΑ

07.01.2026 16:10

«Χαμόγελο του Παιδιού» για τον 16χρονο που κατηγορείται για ανθρωποκτονία: Καταγγελίες από το 2022 για άθλιες συνθήκες διαβίωσης

xamogelo_paidiou_vraveio_new

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» από το 2022 είχε λάβει και αποστείλει κατεπείγουσα αναφορά για τον 15χρονο, που σήμερα κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του.

Σε συνέχεια της δολοφονίας ενός 17χρονου αγοριού από έναν 15χρονο στις Σέρρες, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 έλαβε αναφορά για δύο παιδιά, βάσει της οποίας ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, ουσιαστικά μόνα, καθώς ο πατέρας εξέτιε ποινή φυλάκισης και η μητέρα ήταν χρήστης ουσιών. Τα παιδιά χρειάζονταν άμεσα βοήθεια.

Άμεσα και κατόπιν αξιολόγησης, η αναφορά απεστάλη από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, με την ένδειξη «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ» στις αρμόδιες Αρχές, προς περαιτέρω διερεύνηση.

Το μικρότερο παιδί της οικογένειας, είναι αυτό που σήμερα έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου.

Σήμερα, 3 και πλέον χρόνια από την κατεπείγουσα αναφορά που εστάλη από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», έρχεται στο φως ότι:

  • τα παιδιά παρέμειναν στο ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον
  • το μικρότερο παιδί, σήμερα 15 ετών, εμφάνισε παραβατική συμπεριφορά τα τελευταία δύο χρόνια
  • οι συνθήκες διαβίωσης παρέμειναν άθλιες, ενώ ο πατέρας απεβίωσε 6 μήνες νωρίτερα

Η ανείπωτη αυτή τραγωδία, ενδεχόμενα είχε αποφευχθεί, αν είχε υπάρξει ουσιαστική μέριμνα και είχε δοθεί η κατάλληλη υποστήριξη και φροντίδα στα παιδιά και ευρύτερα στην οικογένεια.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμότατα συλλυπητήρια στην οικογένεια του 17χρονου και όπως ενημέρωσε τις αρμόδιες εμπλεκόμενες Αρχές, είναι στη διάθεση όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτή την τραγωδία.

Σημειώνεται ότι μετά την αποστολή κάθε αναφοράς από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 στις αρμόδιες Αρχές, ο Οργανισμός δεν ενημερώνεται –πλην ελαχίστων εξαιρέσεων- για την έκβαση της εκάστοτε υπόθεσης.

Δείτε παρακάτω τη σχετική δήλωση από τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο, πρόεδρο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

