Η ΕΛ.ΑΣ στέλνει στον… εισαγγελέα τη δήλωση του Βαρουφάκη ότι έχει κάνει ecstasy και ζητά προκαταρκτική

Στην εισαγγελία έστειλε η ΕΛ.ΑΣ. τη συνέντευξη του Γιάνη Βαρουφάκη, στην οποία εξομολογήθηκε ότι έχει κάνει χρήση ναρκωτικών, για να διερευνηθεί για τυχόν τέλεση αδικημάτων.

Η ΕΛ.ΑΣ ζητά από την εισαγγελία να αποφασίσει, αν θα προχωρήσει σε προκαταρκτική έρευνα για ενδεχόμενα αδικήματα.

Τι είπε ο Γιάνης Βαρουφάκης

Ο γενικός γραμματέας του ΜΕΡΑ 25, Γιάνης Βαρουφάκης, μιλώντας στο vidcast Human Algorithm εξομολογήθηκε ότι είχε κάνει χρήση ecstasy πριν από 37 χρόνια στο Σίδνεϊ. « Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα», είπε χαρακτηριστικά.

Για τη σημερινή του σχέση με τα ναρκωτικά είπε ότι θεωρεί πολύ ευχάριστο το απλό χόρτο, αν και δεν του το δίνει κανείς.

Να σημειωθεί ότι η κατοχή και χρήση ναρκωτικών σε μικρές ποσότητες συνιστά πλημμέλημα που στην περίπτωση του Βαρουφάκη έχει ήδη παραγραφεί. Είναι άξιο απορίας συνεπώς το τι καλείται ερευνήσει εδώ η εισαγγελία. Ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης όπως εξομολογήθηκε δεν έχει άκρες;

