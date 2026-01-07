Διακόπηκε η δίκη του ζεύγους των αστυνομικών που κατηγορούνται για κακοποίηση των παιδιών τους – Δεν εμφανίσθηκε η σύζυγος στο δικαστήριο

Διακόπηκε η εκδίκαση της υπόθεσης των πρώην αστυνομικών που κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση και ακραία ενδοοικογενειακή βία με θύματα τα ανήλικα παιδιά τους.

Η δίκη του εν διαστάσει ζεύγους πολύτεκνων ξεκίνησε σήμερα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, ωστόσο διακόπηκε και θα συνεχιστεί στις 3 Φεβρουαρίου.

Στο εδώλιο κάθονται ο 46χρονος πρώην αστυνομικός που υπηρετούσε στη Βουλή, παρών σήμερα στο δικαστήριο, και η 35χρονη εν διαστάσει σύζυγός του, επίσης πρώην αστυνομικός, που ήταν απούσα από το εδώλιο, εκπροσωπούμενη από τον δικηγόρο της.

Οι δύο εν διαστάσει σύζυγοι είναι αντιμέτωποι με βαριά κακουργήματα που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και ακραία ενδοοικογενειακή βία.

Το χρονικό

Η υπόθεση, η δημοσιοποίηση της οποίας είχε έντονο αντίκτυπο στην κοινή γνώμη, έφθασε στη Δικαιοσύνη πριν έναν χρόνο μετά από καταγγελίες της 35χρονης μητέρας σε βάρος του πατέρα.

Το πρώην ζευγάρι κατηγορείται από κοινού για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από ανιόντα, με τα αδικήματα να έχουν τελεστεί κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Ο 46χρονος, ο οποίος μετά την απολογία του τον Δεκέμβριο του 2024 οδηγήθηκε στη φυλακή, αντιμετωπίζει συνολικά 12 κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, βιασμό, πορνογραφία ανηλίκων με χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του κατ’ εξακολούθηση, και ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Στη δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνονται οι καταθέσεις των ανήλικων θυμάτων, οι οποίες φαίνεται να περιγράφουν περιστατικά σκληρής βίας που όπως είπαν στις Αρχές έχουν υποστεί από τους γονείς τους αλλά και σκηνές κακοποίησης της μητέρας τους από τον πατέρα.

Ο 46χρονος από την αρχή αρνείται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι όσα υποστήριξαν τα παιδιά σε βάρος του ήταν προϊόν χειραγώγησης από τη μητέρα, για την οποία αναφέρει ότι αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

Η 35χρονη μητέρα, η οποία είχε αφεθεί ελεύθερη με όρους μετά την απολογία της, κάθεται στο εδώλιο για κατηγορίες που της αποδίδονται ότι διέπραξε από κοινού με τον σύζυγό της, όπως βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών από ανιόντα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Η ίδια φέρεται να έχει περιγράψει τη συμμετοχή της σε σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών της, ισχυριζόμενη, ωστόσο, ότι συμμετείχε υπό καθεστώς φόβου εξαιτίας απειλών και σκληρής κακοποίησής της από τον συγκατηγορούμενό της.

Η διαδικασία ενώπιον του ΜΟΔ ξεκίνησε με καθυστέρηση, καθώς ζήτησε την εξαίρεσή της η πρόεδρος που είχε κληρωθεί και έτσι στην έδρα ανέβηκε άλλη δικαστής.

Ο κατηγορούμενος, κατά τη δήλωση των στοιχείων του, είπε ότι είναι σε διάσταση με τη σύζυγό του και πατέρας έξι παιδιών.

Το δικαστήριο διόρισε πραγματογνώμονα ψυχολόγο για την εξέταση της κατηγορουμένης, καθώς είναι και μάρτυρας υποστήριξης κατηγορίας στη δίκη.

Η υπεράσπιση της πρώην αστυνομικού τόνισε ότι η κατηγορούμενη είχε εξεταστεί με εντολή του ανακριτή και είχε κριθεί αξιόπιστη.

Η δίκη διακόπηκε καθώς ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης δήλωσε πρόβλημα ασθένειας.

