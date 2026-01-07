Περιστέρι: 14χρονη κατανάλωσε αλκοόλ από περίπτερο και λιποθύμησε – Συνελήφθη ο πατέρας της και ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου



14χρονο κορίτσι νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», μετά τη λιποθυμία της λόγω κατανάλωσης αλκοόλ, στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 14χρονη είχε προμηθευτεί το αλκοολούχο ποτό από περίπτερο της περιοχής και λιποθύμισε λίγο αργότερα.

Την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Ο πατέρας της συνελήφθη από την αστυνομία με την κατηγορία της έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Συνελήφθη επίσης ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου, κατηγορούμενος επίσης για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκου από προϊόντα αλκοόλ και καπνού.

Η 14χρονη παραμένει προληπτικά για νοσηλεία.

