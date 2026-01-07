Περιστέρι: 14χρονη κατανάλωσε αλκοόλ από περίπτερο και λιποθύμησε – Συνελήφθη ο πατέρας της και ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
14χρονο κορίτσι νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», μετά τη λιποθυμία της λόγω κατανάλωσης αλκοόλ, στο Περιστέρι.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η 14χρονη είχε προμηθευτεί το αλκοολούχο ποτό από περίπτερο της περιοχής και λιποθύμισε λίγο αργότερα.
Την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».
Ο πατέρας της συνελήφθη από την αστυνομία με την κατηγορία της έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
Συνελήφθη επίσης ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου, κατηγορούμενος επίσης για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκου από προϊόντα αλκοόλ και καπνού.
Η 14χρονη παραμένει προληπτικά για νοσηλεία.
