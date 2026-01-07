search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 14:54
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.01.2026 12:01

Περιστέρι: 14χρονη κατανάλωσε αλκοόλ από περίπτερο και λιποθύμησε – Συνελήφθη ο πατέρας της και ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου

07.01.2026 12:01
EKAV


14χρονο κορίτσι νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», μετά τη λιποθυμία της λόγω κατανάλωσης αλκοόλ, στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 14χρονη είχε προμηθευτεί το αλκοολούχο ποτό από περίπτερο της περιοχής και λιποθύμισε λίγο αργότερα.

Την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Ο πατέρας της συνελήφθη από την αστυνομία με την κατηγορία της έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Συνελήφθη επίσης ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου, κατηγορούμενος επίσης για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκου από προϊόντα αλκοόλ και καπνού.

Η 14χρονη παραμένει προληπτικά για νοσηλεία.

Διαβάστε επίσης:

Και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Κάνει λόγο και απαγωγή Μαδούρο

Ξεκίνησε η δίκη του αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του για την κακοποίηση των παιδιών τους – Τι υποστηρίζουν

Ιωάννινα: Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τα Τζουμέρκα – Προβλήματα με την υδροδότηση, έπεσαν κολώνες της ΔΕΗ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rob-reiner
ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Ξεκινά η δίκη του γιου του για την δολοφονία των γονιών του – Κινδυνεύει και με θανατική ποινή

kokkinos-chymos-new
ΥΓΕΙΑ

Ο κόκκινος χυμός που ρίχνει την πίεση και «δυναμώνει» το μυαλό

dendias_vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Διεθνές Δίκαιο: «Δεν αποτελεί τον κανόνα λειτουργίας των κρατών ως έννοια»

gemini-chatgpt
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγάλη αντεπίθεση: Πώς η Google επέστρεψε στην κορυφή της Τεχνητής Νοημοσύνης

parastasi—new
ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Γιάννης το Βούδι» για 2η χρονιά στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

liagkas-new
MEDIA

Γιώργος Λιάγκας: «Αν δεν με θέλουν, ας με διώξουν - Δεν θα λέω τη γνώμη μου;» (Video)

ksiroi-karpoi-new
ΥΓΕΙΑ

Διατροφή: 7 ξηροί καρποί με περισσότερο σίδηρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 14:53
rob-reiner
ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Ξεκινά η δίκη του γιου του για την δολοφονία των γονιών του – Κινδυνεύει και με θανατική ποινή

kokkinos-chymos-new
ΥΓΕΙΑ

Ο κόκκινος χυμός που ρίχνει την πίεση και «δυναμώνει» το μυαλό

dendias_vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Διεθνές Δίκαιο: «Δεν αποτελεί τον κανόνα λειτουργίας των κρατών ως έννοια»

1 / 3