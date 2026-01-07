Και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Κάνει λόγο και για απαγωγή Μαδούρο

Ανακοίνωση, με την οποία παίρνει ξεκάθαρη θέση κατά της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλας, εξέδωσε το πρωί της Τετάρτης (7/1) η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕνΔΕ).

Όπως σημειώνει μεταξύ άλλων, πηγαίνει δεκαετίες πίσω την ελπίδα για παγκόσμια ειρήνη και εμπεδώνει την αντίληψη ότι το μόνο εφαρμοζόμενο δίκαιο είναι το δίκαιο του ισχυρού, χωρίς μάλιστα αναστρέψιμο χαρακτήρα, κάτι που θα προκαλέσει συνέπειες τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στο εσωτερικό των κρατών.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει ανησυχητική την «διαφαινόμενη αδυναμία να καταγγελθεί ως τέτοιο από τα ανεπτυγμένα κράτη {…} τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα».

Τέλος, μιλάει ξεκάθαρα για απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ, ενώ καταλογίζει στον Τραμπ «συστηματική απαξίωση της Δικαιοσύνης».

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων έχει ως εξής:

Μετά την λήξη του Β΄ παγκοσμίου πολέμου οι λαοί έδωσαν υπόσχεση να μην επαναλάβουν τα λάθη του παρελθόντος, να λύνουν τις διαφορές τους με βάση τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, να συστήσουν τον ΟΗΕ και τα Διεθνή Δικαστήρια και να σέβονται τις αποφάσεις τους. Αν και η ισοτιμία των κρατών αποτέλεσε ιστορικό ζητούμενο, σε γενικές γραμμές την πρώτη περίοδο της ανασυγκρότησης της διεθνούς κοινότητας, επιδιώκονταν συμβιβασμοί και συναινέσεις, ένας υποτυπώδης σεβασμός των διεθνών κανόνων.

Η όξυνση του οικονομικού ανταγωνισμού μεταξύ των ισχυρότερων κρατών τα τελευταία χρόνια, η παγκόσμια οικονομική ύφεση, η επιδίωξη πρόσβασης σε νέες αγορές, και η δυνατότητα εκμετάλλευσης πλουτοπαραγωγικών πηγών μικρότερων κρατών, οδήγησαν στη σταδιακή εγκατάλειψη των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, στην υποκατάστασή τους από τον πολιτικό κυνισμό και την επιβολή του νόμου του στρατιωτικά ισχυρότερου.

Η συστηματική απαξίωση της Δικαιοσύνης με τις καταγγελίες του προέδρου των ΗΠΑ κατά δικαστών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και την επιβολή κυρώσεων σε βάρος τους -τις οποίες έχει ήδη καταδικάσει ο ΟΗΕ- αποτέλεσαν ένα πρελούδιο που μας προϊδέασε για την προχθεσινή επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Προέδρου της χώρας, ταυτόχρονα με τις ευθείες απειλές κατά άλλων κρατών που δεν συμμορφώνονται με τις επιθυμίες της παγκόσμιας υπερδύναμης.

Και αν το γεγονός είναι από μόνο του κάτι παραπάνω από ανησυχητικό και πηγαίνει δεκαετίες πίσω την ελπίδα για παγκόσμια ειρήνη, η διαφαινόμενη αδυναμία να καταγγελθεί ως τέτοιο από τα ανεπτυγμένα κράτη, κάνει ακόμα πιο ανησυχητικό το περιβάλλον της Δικαιοσύνης τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα.

Γιατί οι συνέπειες που θα προκαλέσει τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στο εσωτερικό των κρατών η απόλυτη σχετικοποίηση της αξίας των νομικών κανόνων και η εμπέδωση της αντίληψης ότι το μόνο εφαρμοζόμενο δίκαιο είναι το δίκαιο του ισχυρού, θα έχουν μη αναστρέψιμο χαρακτήρα.

Και ας θυμόμαστε πως την επίκληση του Διεθνούς Δικαίου την έχουν ιδίως ανάγκη τα μικρότερα Κράτη ως αντίβαρο στη στρατιωτική υπεροχή γειτόνων τους».

Διαβάστε επίσης:

Ξεκίνησε η δίκη του αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του για την κακοποίηση των παιδιών τους – Τι υποστηρίζουν

Ιωάννινα: Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τα Τζουμέρκα – Προβλήματα με την υδροδότηση, έπεσαν κολώνες της ΔΕΗ

Xάος στο FIR Αθηνών: Παμπάλαιες υποδομές και όχι κυβερνοεπίθεση δείχνουν οι πρώτες έρευνες