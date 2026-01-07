search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 08:58
ΕΛΛΑΔΑ

07.01.2026 07:50

Μάχη με τον καρκίνο δίνει ο 35χρονος δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου – Η συγκλονιστική αποκάλυψη και το μήνυμα ελπίδας ανήμερα των Θεοφανίων (videos)

07.01.2026 07:50
kostas_sinanis_new

Μήνυμα ελπίδας, αποκαλύπτοντας την προσωπική μάχη που δίνει με τον καρκίνο, έστειλε ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου Κώστας Σινάνης ανήμερα των Θεοφανίων.

Χθες (6/1), λίγο μετά την τελετή αγιασμού των υδάτων, ο μόλις 35χρονος δήμαρχος ποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και θα υποβληθεί σε θεραπείες.

«Δυστυχώς θα πρέπει ν’ αντιμετωπίσω τον καρκίνο, θα πρέπει να φύγω θα πρέπει να είμαι κλεισμένος κοινωνικά για δυο μήνες περίπου, θα κάνω χημειοθεραπείες. Το γραφείο θα είναι ανοιχτό, οι συνεργάτες μου θα είναι εδώ κι εγώ θα πάω να τον πατήσω και να γυρίσω εδώ δίπλα σας», είπε στους κατοίκους, οι οποίοι του ευχήθηκαν περαστικά.

Όπως αναφέρει το aeolos.tv, ο Κώστας Σινάνης διαγνώστηκε με σάρκωμα στο πόδι, μια σπάνια μορφή καρκίνου.

«Οι σχέσεις χτίζονται μέσα από την ειλικρίνεια»

Όπως εξήγησε το πρωί της Τετάρτης (7/1) μιλώντας στον ΑΝΤ1, επέλεξε να μιλήσει δημόσια για την κατάσταση της υγείας του καθώς, όπως πιστεύει, «οι σχέσεις χτίζονται μέσα από την ειλικρίνεια» και ότι δεν υπήρχε λόγος, όπως είπε χαρακτηριστικά, «να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας». Όπως ανέφερε, η ασθένεια έχει όνομα και λέγεται καρκίνος, προσθέτοντας ωστόσο ότι πρόκειται για κάτι ιάσιμο, καθώς «η επιστήμη έχει προχωρήσει».

Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ψυχολογίας στην αντιμετώπιση της ασθένειας, επισημαίνοντας ότι αποτελεί τον πιο καθοριστικό παράγοντα στον αγώνα κατά του καρκίνου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στήριξη που λαμβάνει από τον κόσμο, λέγοντας πως από την αγάπη των πολιτών αντλεί τη δύναμή του για να συνεχίσει.

«Εμείς οι νησιώτες έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η καθημερινότητα σε έναν μικρό και απομακρυσμένο τόπο είναι δύσκολη.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας, δηλώνοντας ότι «θα πατήσω κάτω τον καρκίνο, για να μπορέσω να πατήσω κάτω και τα προβλήματα της κοινωνίας και του τόπου μου», ξεκαθαρίζοντας πως παραμένει προσηλωμένος στο έργο του και στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας.

