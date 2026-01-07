«Φωτιά» στην άσφαλτο από 1η Ιανουαρίου: Το νέο κόστος των διοδίων το 2026

Φωτιά πήραν οι τιμές στο εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας, με την έλευση του 2026, καθώς από την 1η Ιανουαρίου τέθηκαν σε ισχύ οι νέες αναπροσαρμοσμένες τιμές στους σταθμούς των διοδίων.

Οι αυξήσεις αυτές, που αποδίδονται στις συμβατικές υποχρεώσεις των παραχωρησιούχων και στην τιμαριθμική αναπροσαρμογή, το κόστος όμως μεταφοράς προϊόντων, αλλά και ο προϋπολογισμός των εκδρομέων και των επαγγελματιών οδηγών είναι πλέον δυσβάσταχτος.

Η «χρυσή» διέλευση του Ρίου και η Ιόνια Οδός

Το μεγαλύτερο σοκ για τους οδηγούς εντοπίζεται στη σύνδεση της Πελοποννήσου με τη Στερεά Ελλάδα. Το κόστος διέλευσης από τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» εκτινάχθηκε πλέον στα 15,90 ευρώ για μια απλή μετάβαση. Η τιμή αυτή καθιστά τη Γέφυρα μία από τις ακριβότερες υποδομές παγκοσμίως ανά χιλιόμετρο, επιβαρύνοντας δυσανάλογα όσους κατευθύνονται προς την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο.

Για έναν οδηγό που ξεκινά από την Αθήνα με προορισμό τα Ιωάννινα, το συνολικό κόστος των διοδίων μέσω της Ολυμπίας και της Ιόνιας Οδού, μαζί με τη Γέφυρα, αγγίζει πλέον τα 44,50 ευρώ. Αν συνυπολογιστεί και το κόστος των καυσίμων, η μετάβαση στην πρωτεύουσα της Ηπείρου απαιτεί πλέον έναν μικρό «προϋπολογισμό», γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει την επισκεψιμότητα της περιοχής.

Οδικός άξονας προς Καλαμάτα

Ανάλογη είναι η εικόνα και προς τη Μεσσηνία. Η διαδρομή Αθήνα – Καλαμάτα μέσω του αυτοκινητοδρόμου «Μορέας» είδε τις τιμές της να αυξάνονται σε όλους τους μετωπικούς σταθμούς (Σπαθοβούνι, Νεστάνη, Γέφυρα Μανιάτη κ.α.). Το συνολικό αντίτιμο για ένα Ι.Χ. ανέρχεται πλέον στα 16,10 ευρώ (από περίπου 15 ευρώ πέρυσι). Για μια τετραμελή οικογένεια, το ταξίδι μετ’ επιστροφής μόνο για διόδια υπερβαίνει τα 32 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι ενδιάμεσοι σταθμοί ή η κατανάλωση βενζίνης.

Οικονομικές επιπτώσεις και μεταφορές

Η αύξηση αυτή δεν είναι απλώς ένα κόστος αναψυχής. Το μεγαλύτερο «αγκάθι» αφορά το μεταφορικό κόστος. Τα φορτηγά που διακινούν τρόφιμα και εμπορεύματα επιβαρύνονται με πολλαπλάσια ποσά, τα οποία μετακυλίονται άμεσα στις τελικές τιμές των προϊόντων στα ράφια. Οι επαγγελματίες του κλάδου προειδοποιούν ότι η επιβάρυνση στη Γέφυρα και τους κεντρικούς άξονες καθιστά το μεταφορικό έργο οριακά βιώσιμο, ενώ οι πολίτες αναγκάζονται πλέον να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, αναζητώντας φθηνότερες εναλλακτικές.

Η διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη, η σημαντικότερη οδική αρτηρία της χώρας, παραμένει έχει επίσης εκτοξευθεί . Για ένα επιβατικό αυτοκίνητο, το συνολικό κόστος των διοδίων (συμπεριλαμβανομένων των σταθμών της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού) ξεπερνά πλέον το φράγμα των 33 ευρώ για μια απλή μετάβαση. Αν συνυπολογιστεί και το κόστος των καυσίμων, ένα ταξίδι μετ’ επιστροφής στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας αγγίζει πλέον επίπεδα που καθιστούν το αεροπλάνο ή το τρένο ανταγωνιστικές εναλλακτικές.

Στον άξονα της Ολυμπίας Οδού (Αθήνα – Πάτρα), οι τιμές επίσης τσίμπησαν προς τα πάνω. Το κόστος για ένα Ι.Χ. ανέρχεται πλέον στα 13,20 ευρώ, με τον σταθμό της Ελευσίνας και του Ισθμού να απορροφούν τη μερίδα του λέοντος.

Η Εγνατία Οδός και η Κεντρική Ελλάδα

Σημαντικές αλλαγές καταγράφονται και στην Εγνατία Οδό, όπου το μοντέλο των «φθηνών» διοδίων ανήκει οριστικά στο παρελθόν μετά την ιδιωτικοποίηση και την πλήρη αναβάθμιση των σταθμών. Οι οδηγοί που διασχίζουν τη Βόρεια Ελλάδα από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους του Έβρου καλούνται να πληρώσουν αυξημένα ποσά στους μετωπικούς σταθμούς, με τη συνολική διαδρομή να έχει ακριβύνει κατά περίπου 12% σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Οικονομικό αποτύπωμα

Η αύξηση των διοδίων δεν επηρεάζει μόνο τον τουρισμό και τις μετακινήσεις αναψυχής. Το μεγαλύτερο «αγκάθι» αφορά το μεταφορικό κόστος. Οι αυξήσεις περνούν άμεσα στις τιμές των προϊόντων που διακινούνται οδικώς, τροφοδοτώντας έναν νέο κύκλο ακρίβειας στην αγορά. Τα σωματεία των αυτοκινητιστών εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους, τονίζοντας ότι η επιβάρυνση αυτή, σε συνδυασμό με τις τιμές των καυσίμων, καθιστά το μεταφορικό έργο οριακά βιώσιμο.

Το 2026 ξεκινά με τους δρόμους της χώρας να γίνονται «απροσπέλαστοι» για πολλούς, αναγκάζοντας τους καταναλωτές να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους ή να αναζητήσουν πιο οικονομικούς τρόπους μεταφοράς.

