Αγρότες: Σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια του Ρίου για να περνάνε ελεύθερα οι οδηγοί (Video)

Σε μια αιφνιδιαστική κίνησή τους, οι αγρότες της Πάτρας κατευθύνθηκαν προς τα διόδια του Ρίου Αντιρρίου με στόχο να τα ανοίξουν, επιτρέποντας τη δωρεάν διέλευση των οδηγών.

Την προηγούμενη φορά που επιχείρησαν κάτι ανάλογο, στις 10 Δεκεμβρίου, ήρθαν αντιμέτωποι με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες τους εμπόδισαν.

Λίγο νωρίτερα, οι αγρότες στα διόδια του Ρίου Αντιρρίου σήκωσαν τις μπάρες, ώστε τα οχήματα να περνούν χωρίς καταβολή διοδίων. Όπως δήλωσαν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, σκοπεύουν να προχωρήσουν και σε άλλες παρόμοιες ενέργειες, καθώς θεωρούν πως δεν πρόκειται να ακούσουν αύριο από την κυβέρνηση ανακοινώσεις που να ικανοποιούν τα αιτήματά τους.

Διαβάστε επίσης:

«Ροζ Πάνθηρες»: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη δράση των ληστών κοσμηματοπωλείων στη Χαλκιδική

Φωτιά σε χωριό της Κισσάμου στα Χανιά – Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, μάχη να μη φτάσουν σε σπίτια οι φλόγες (Video)

Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι 3 συλληφθέντες για τον θάνατο του 30χρονου