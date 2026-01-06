Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι 3 συλληφθέντες για τον θάνατο του 30χρονου

Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν από τον Εισαγγελέα οι τρεις άνδρες που αυτοβούλως παρουσιάστηκαν αργά χθες το βράδυ στην Ασφάλεια Πατρών, λίγο πριν εκπνεύσει το αυτόφωρο για το αιματηρό περιστατικό τα ξημερώματα της Κυριακής, με τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου έξω από νυχτερινό κέντρο της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, τα δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και ένας 29χρονος οι οποίοι κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης «Αβαντάζ» προσήχθησαν στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, όπου τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος του 30χρονου.

Πρόκειται για τους τρεις που εξαρχής είχαν ταυτοποιηθεί από τις Διωκτικές Αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας, ενώ έχουν απασχολήσει την Αστυνομία και στο παρελθόν.

Κατά περίπτωση τους ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου «Αβαντάζ» οδηγήθηκαν στο δικαστήριο κατηγορούμενοι για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία και παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης.

Ο ένας ιδιοκτήτης κρίθηκε αθώος, ενώ ο δεύτερος καταδικάστηκε σε φυλάκιση, αλλά άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή.

Διαβάστε επίσης:

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές – Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας

Σέρρες: Στον εισαγγελέα την Τετάρτη ο 16χρονος για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 17χρονου – Πώς έγινε το τραγικό συμβάν