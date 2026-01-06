search
ΤΡΙΤΗ 06.01.2026
06.01.2026

Πάτρα: Στον εισαγγελέα οι τρεις που παραδόθηκαν μετά τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 31χρονου

06.01.2026 10:24
Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, αναμένεται να οδηγηθούν τρεις από τους φερόμενους ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση του θανάτου ενός 31χρονου τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής σε κέντρο διασκέδασης στο κέντρο της Πάτρας, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από ξυλοδαρμό.

Ειδικότερα, οι τρεις άνδρες, ηλικίας 39, 36 και 29 ετών αντίστοιχα, παραδόθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας στην Ασφάλεια Πατρών, γνωρίζοντας πως αναζητούνται και ότι σε βάρος τους θα εκδοθούν εντάλματα σύλληψης.

Μετά την σύλληψή τους οι τρεις άνδρες πρόκειται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της Πάτρας, όπου θα τους ασκηθούν ποινικές διώξεις από τον εισαγγελέα.

Στην συνέχεια, πρόκειται να οδηγηθούν στον ανακριτή που χειρίζεται την συγκεκριμένη υπόθεση από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία, ώστε να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Από την πλευρά τους, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη των υπόλοιπων πέντε ανδρών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, τα στοιχεία των οποίων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται από την Αστυνομία ένα ακόμη άτομο.

Ξεκινά η πολύκροτη δίκη για τον αστυνομικό της Βουλής και τη σύζυγό του για ασελγείς και κακοποιητικές πράξεις στα παιδιά τους

Νέος Κόσμος: Φωτιά σε διαμέρισμα από σόμπα – Λιποθύμησε από τις αναθυμιάσεις η ιδιοκτήτρια

Θεοφάνια ή Θεοφάνεια; – Ποια είναι η σωστή γραφή σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη

