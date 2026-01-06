Νέος Κόσμος: Φωτιά σε διαμέρισμα από σόμπα – Λιποθύμησε από τις αναθυμιάσεις η ιδιοκτήτρια

Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Σκουρτανιώτη στον Νέο Κόσμο ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης (6/1).

Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής, ενώ για την κατάσβεση επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Από τις αναθυμιάσεις η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η φωτιά προκλήθηκε από μία σόμπα.

Το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής που έχει αναλάβει την έρευνα, θα εξακριβώσει τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

