ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 12:00
06.01.2026 09:55

Νέος Κόσμος: Φωτιά σε διαμέρισμα από σόμπα – Λιποθύμησε από τις αναθυμιάσεις η ιδιοκτήτρια

06.01.2026 09:55
φωτογραφία αρχείου

Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Σκουρτανιώτη στον Νέο Κόσμο ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης (6/1).

Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής, ενώ για την κατάσβεση επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Από τις αναθυμιάσεις η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η φωτιά προκλήθηκε από μία σόμπα.

Το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής που έχει αναλάβει την έρευνα, θα εξακριβώσει τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

