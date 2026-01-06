Νέος Κόσμος: Φωτιά σε διαμέρισμα από σόμπα – Λιποθύμησε από τις αναθυμιάσεις η ιδιοκτήτρια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Σκουρτανιώτη στον Νέο Κόσμο ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης (6/1).
Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής, ενώ για την κατάσβεση επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Από τις αναθυμιάσεις η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η φωτιά προκλήθηκε από μία σόμπα.
Το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής που έχει αναλάβει την έρευνα, θα εξακριβώσει τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.
