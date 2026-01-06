search
06.01.2026 09:26

Θεοφάνια ή Θεοφάνεια; – Ποια είναι η σωστή γραφή σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη

06.01.2026 09:26
peiraias-theofaneia-3

Με αφορμή την 6η Ιανουαρίου και τον εορτασμό των Φώτων, ένα ερώτημα επιστρέφει κάθε χρόνο: το σωστό είναι «Θεοφάνια» ή «Θεοφάνεια»;

Τη γλωσσική απορία που διχάζει, θέλησε να ξεκαθαρίσει ο καθηγητής Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Μπαμπινιώτης, μέσα από σχετική ανάρτησή του στα social media, εξηγώντας ποια γραφή είναι προτιμότερη και γιατί.

Όπως εξηγεί, η εορτή των Θεοφανίων, γνωστή για την βάπτιση του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό, είναι σωστό να γράφεται με -ι-: Θεοφάνια.

Η γραφή αυτή είναι προτιμότερη, καθώς ακολουθεί τη γλωσσική παράδοση και τη χρήση ουσιαστικών που καταλήγουν σε -ια, όπως τα Πύθια και τα Ίσθμια. Επιπλέον, η γραφή «Θεοφάνια» συνάδει με άλλες παρόμοιες λέξεις που έχουν ουδέτερο γένος και καταλήγουν σε -ια, όπως το Επιφάνια.

Αναλυτικά η ανάρτηση Μπαμπινιώτη:

«αυτοευχές» στον εορτάζοντα εαυτό μου και τον γυιο μου Δημήτρη, γεννημένους και τους δύο μας στις 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των Φώτων (και εγγενώς «φωτισμένους»)

Και επ’ ευκαιρία: ΘεοφάνΙα ή ΘεοφάνεΕΙα;

H εορτή των Θεοφανίων είναι προτιμότερο να γράφεται με -ι-: τα Θεοφάνια. Eκτός από την γνωστή χριστιανική γιορτή των Θεοφανίων, τής βάπτισης δηλ. τού Xριστού και τής φανέρωσης τού Θεού, Θεοφάνια (τα), ήταν και αρχαία εορτή στους Δελφούς, όπου έδειχναν στους λάτρεις τού Aπόλλωνος το άγαλμά του. H γραφή Θεοφάνεια με -ει- δικαιολογείται ως δήλωση τής πράξης και ιδιότητας τού επιθ. θεοφανής: θεοφανής – θεοφάνεια, όπως διαφανής – διαφάνεια.

Ωστόσο, προκειμένου για εορτή σε ουδέτερο γένος είναι προτιμότερο να τηρηθεί η γραφή σε -ια: τα Θεοφάνια· πβ. τα Πύθια, τα Ίσθμια, τα Eπιφάνια, αλλά η επιφάνεια από το επιφανής.

PaulMescal
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Paul Mescal αποσύρεται μέχρι το 2028 – «Ο κόσμος θα κάνει ένα διάλειμμα από εμένα και εγώ από εκείνον»

patra dikastiria 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στον εισαγγελέα οι τρεις που παραδόθηκαν μετά τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 31χρονου

mitsotakis 8876- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Θεοφάνια: Μάς δίνουν νέα δύναμη – Μπορούμε να αισιοδοξούμε αρκεί να είμαστε ενωμένοι

breazou_tania
ΜΟΥΣΙΚΗ

Eurovision 2026: Η Τάνια Μπρεάζου διαψεύδει ότι έστειλε τραγούδι στον εθνικό τελικό – «Fake news για views και clicks»

astynomikos vouli
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά η πολύκροτη δίκη για τον αστυνομικό της Βουλής και τη σύζυγό του για ασελγείς και κακοποιητικές πράξεις στα παιδιά τους

agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

good-job-nicky-new
LIFESTYLE

Good Job Nicky για Γιάννη Πάριο: «Κουβαλάω τον θρύλο, θέλω να τιμήσω τη χώρα όπως την τίμησε και ο ίδιος» (Video)

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

