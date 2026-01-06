Κερατσίνι: Βίντεο από την επεισοδιακή καταδίωξη του 15χρονου με την κλεμμένη μηχανή

Βίντεο από την καταδίωξη του 15χρονου στο Κερατσίνι, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ με μια κλεμμένη μηχανή, ήρθε στο «φως» της δημοσιότητας την Δευτέρα από τον Alpha.

Στα πλάνα φαίνεται ο ανήλικος να αναπτύσσει ταχύτητα στα στενά της περιοχής, επιχειρώντας να γλιτώσει τη σύλληψη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (04.02.2026), στη διασταύρωση της Λεωφόρου Δημοκρατίας με τη Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 15χρονο να οδηγεί μηχανή χωρίς πινακίδες και με συνεπιβάτη ένα άγνωστο άτομο. Οι άνδρες της ΔΙΑΣ του έκαναν σήμα να σταματήσει, όμως εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να ξεφύγει, παραβιάζοντας ακόμη και κόκκινο φανάρι.

Στο βίντεο που μετέδωσε ο Alpha καταγράφεται ο ανήλικος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς για να αποφύγει τους αστυνομικούς που τον καταδιώκουν με τη δική τους μηχανή. Η καταδίωξη συνεχίστηκε μέχρι που η μοτοσικλέτα ακινητοποιήθηκε λόγω παρκαρισμένων οχημάτων. Τότε, ο συνεπιβάτης πήδηξε από το δίκυκλο και διέφυγε πεζός, ενώ ο 15χρονος προσπάθησε να κάνει όπισθεν, προκαλώντας φθορές στη μηχανή των αστυνομικών.

Τελικά, οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ κατάφεραν να συλλάβουν τον ανήλικο. Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι η μηχανή είχε κλαπεί από τις αρχές Δεκεμβρίου. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του συνεπιβάτη που εξακολουθεί να διαφεύγει.

