Θεοφάνια: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά – Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή σε Αθήνα και Πειραιά σήμερα (6/1) το πρωί, λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Θεοφανίων.
Όπως κάθε χρόνο, στην Αθήνα τα Θεοφάνια θα εορταστούν στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη και στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων, ενώ στον Πειραιά στην αποβάθρα Λιμένος Πειραιώς έναντι του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος.
Σύμφωνα με την Τροχαία θα τεθούν σε εφαρμογή οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών, κατά τις ώρες 06:00 έως 13:00, ως εξής:
Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 09:00 έως 13:00, καθώς και την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών κατά τις ώρες 06:00 έως 13:00, στις παρακάτω οδούς, περιοχής Δήμου Πειραιά, ως εξής:
Από την Τροχαία γίνεται έκκληση στους οδηγούς για την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.
Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ τα δρομολόγια του τραμ στη Γραμμή 7 από την έναρξη της λειτουργίας έως τη 1 το μεσημέρι, θα έχουν προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» και θα πραγματοποιούν τη διαδρομή Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω της τελετής κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στον Πειραιά.
Με τροποποιημένο πρόγραμμα θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σήμερα, ανήμερα των Θεοφανίων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, στις 6 Ιανουαρίου, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, όπως και στα τρόλεϊ, θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.
