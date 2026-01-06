Υπόλογη στην Ευρώπη η Ελλάδα για ζητήματα ασφάλειας πτήσεων

Η παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ζητήματα που αφορούν την πολιτική αεροπορία και την ασφάλεια πτήσεων είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς αλληλουχίας καθυστερήσεων, προειδοποιήσεων και ατελών συμμορφώσεων που ξεκινούν τουλάχιστον από το 2020.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη χώρα στο ΔΕΕ, κρίνοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει εφαρμόσει πλήρως βασικούς κανονισμούς που διέπουν τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο κανονισμός για τις διαδικασίες πλοήγησης βάσει επιδόσεων, το γνωστό Performance Based Navigation (PBN), ο οποίος καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα αεροσκάφη προσεγγίζουν και απογειώνονται από τα αεροδρόμια, με μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια. Οι ευρωπαϊκές προθεσμίες ήταν σαφείς και οι σχετικές διαδικασίες έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί και δημοσιευθεί έως τον Δεκέμβριο του 2020, πράγμα που δεν έγινε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαικής Επιτροπής. Έτσι, σε 44 άκρα διαδρόμων σε ελληνικά αεροδρόμια, οι προβλεπόμενες διαδικασίες PBN είτε δεν έχουν δημοσιευθεί είτε δεν έχουν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή. Η Κομισιόν θεωρεί ότι η καθυστέρηση αυτή δεν είναι αμελητέα, καθώς επηρεάζει την ασφάλεια των πτήσεων, τη χωρητικότητα του εναέριου χώρου, την επιχειρησιακή αποδοτικότητα των αεροδρομίων και τη μείωση κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών. Οι διαδικασίες αυτές, επιτρέπουν πιο ακριβείς προσεγγίσεις και προσγειώσεις ακόμη και σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, προσφέροντας ουσιαστικά εργαλεία τόσο στους πιλότους όσο και στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Η παραπομπή στο ΔΕΕ δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Προηγήθηκαν προειδοποιητικές επιστολές μέσα στο 2024, χωρίς όμως οι απαντήσεις των ελληνικών αρχών να αποδεικνύουν ότι η συμμόρφωση έχει ολοκληρωθεί. Έτσι, η υπόθεση πέρασε στο τρίτο και τελευταίο στάδιο της διαδικασίας παράβασης, με το ευρωπαϊκό δικαστήριο να καλείται πλέον να κρίνει αν η Ελλάδα παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο και εφόσον διαπιστωθεί αυτό, σε επόμενο στάδιο, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο κυρώσεων.

Πίσω από τον κανονισμό PBN, όμως, ανοίγει ένα ευρύτερο ζήτημα. Οι ευρωπαϊκές εκκρεμότητες δεν περιορίζονται στις διαδικασίες πλοήγησης, αλλά αφορούν συνολικά τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας. Ραντάρ παλαιάς τεχνολογίας, καθυστερήσεις στην πλήρη εφαρμογή ψηφιακών επικοινωνιών τύπου “data link” και ζητήματα διαλειτουργικότητας με τα συστήματα των άλλων κρατών-μελών συνθέτουν ένα σκηνικό που εδώ και χρόνια κρατά την Ελλάδα υπό ευρωπαϊκή παρακολούθηση. Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη από το 2022 η χώρα είχε βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με την Κομισιόν και το ΔΕΕ για παραβάσεις κανονισμών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού στον τομέα των επικοινωνιών.

Μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο, τα πρόσφατα τεχνικά συμβάντα στο εσωτερικό της χώρας αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Το σοβαρό πανελλαδικό μπλακ άουτ συστημάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας πριν από λίγα 24ωρα αλλά και το περιστατικό του περασμένου Αυγούστου, απώλειας επικοινωνιών από κρίσιμες εγκαταστάσεις στο FIR Αθηνών, επανέφεραν στο προσκήνιο το ζήτημα της ανθεκτικότητας και της εφεδρείας των υποδομών. Συγκεκριμένα στις 19 Αυγούστου του 2025 παρουσιάστηκε σοβαρή βλάβη στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ στον λόφο Μερέντα στο Μαρκόπουλο Αττικής, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας το Τερματικό Radar Μερέντας καθώς και οι εφεδρικές συχνότητες της Προσέγγισης Αθηνών. Τόσο το Τερματικό Radar Μερέντας όσο και οι συγκεκριμένες συχνότητες αποτελούν κρίσιμα συστήματα αεροναυτιλίας για τη διαχείριση των διαδικασιών προσέγγισης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η απώλειά τους, οδήγησε στην επιβολή περιορισμών στην εναέρια κυκλοφορία, με συνέπεια να προκληθούν σημαντικές καθυστερήσεις σε πτήσεις από και προς το «Ελ. Βενιζέλος». Η παραπομπή στο ΔΕΕ της αφορά την καθημερινή λειτουργία του εναέριου χώρου, την αξιοπιστία των υποδομών και την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων επιβατών. Και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η υπόθεση αντιμετωπίζεται στις Βρυξέλλες ως ένα πραγματικό τεστ αξιοπιστίας για την ελληνική αεροναυτιλία, με την τελική κρίση να περνά πλέον στα χέρια του ευρωπαϊκού δικαστηρίου και το ρολόι να μετρά αντίστροφα.

