Βόλος: Βελτιώνεται η υγεία του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα

Εμφανή βελτίωση παρουσιάζει η υγεία του τρίχρονου κοριτσιού από τον Βόλο που νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, μετά από σοβαρή επιπλοκή που του προκάλεσε η γρίπη.

Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, επικαλούμενο πηγές στο περιβάλλον του παιδιού, το κοριτσάκι «ξύπνησε» από τον λήθαργο, τρώει και η υγεία του παρουσιάζει μεγάλη βελτίωση.

Η κατάσταση της υγείας του κοριτσιού εξελίσσεται σταδιακά πολύ καλά, δίνοντας ελπίδες στους γονείς για εξιτήριο στις επόμενες ημέρες, αν και οι γιατροί σημειώνουν ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος ακόμη, προκειμένου το κοριτσάκι να μπορέσει να ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του.

Η γρίπη προκάλεσε στο παιδί εγκεφαλίτιδα

Όπως είχε γίνει γνωστό, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων το παιδί παρουσίασε υψηλό πυρετό έως 39°C, με την κατάστασή του να επιδεινώνεται σταδιακά και να κάνει έμετους.

Οι γονείς του μετέφεραν το κοριτσάκι στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου εισήχθη άμεσα στην παιδιατρική κλινική και υπεβλήθη σε πλήρη σειρά εξετάσεων. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του παιδιού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

