search
ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 00:27
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.01.2026 23:25

Βόλος: Βελτιώνεται η υγεία του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα

05.01.2026 23:25
paidi-nosokomeio-eksot

Εμφανή βελτίωση παρουσιάζει η υγεία του τρίχρονου κοριτσιού από τον Βόλο που νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, μετά από σοβαρή επιπλοκή που του προκάλεσε η γρίπη.

Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, επικαλούμενο πηγές στο περιβάλλον του παιδιού, το κοριτσάκι «ξύπνησε» από τον λήθαργο, τρώει και η υγεία του παρουσιάζει μεγάλη βελτίωση.

Η κατάσταση της υγείας του κοριτσιού εξελίσσεται σταδιακά πολύ καλά, δίνοντας ελπίδες στους γονείς για εξιτήριο στις επόμενες ημέρες, αν και οι γιατροί σημειώνουν ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος ακόμη, προκειμένου το κοριτσάκι να μπορέσει να ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του.

Η γρίπη προκάλεσε στο παιδί εγκεφαλίτιδα

Όπως είχε γίνει γνωστό, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων το παιδί παρουσίασε υψηλό πυρετό έως 39°C, με την κατάστασή του να επιδεινώνεται σταδιακά και να κάνει έμετους.

Οι γονείς του μετέφεραν το κοριτσάκι στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου εισήχθη άμεσα στην παιδιατρική κλινική και υπεβλήθη σε πλήρη σειρά εξετάσεων. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του παιδιού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Διαβάστε επίσης:

Πάνω από 40.000 παραβάσεις του ΚΟΚ κατά την εορταστική περίοδο

Παράσυρση και εγκατάλειψη πεζού στη Θεσσαλονίκη – Συνελήφθη ο οδηγός του ΙΧ, σε σοβαρή κατάσταση ο τραυματίας

Οι «Ροζ Πάνθηρες» πίσω από τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στη Χαλκιδική – Στα 580.000 ευρώ η αξία των κλοπιμαίων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
maduro
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Σχεδόν 200 στρατιωτικοί συμμετείχαν στην έφοδο στο Καράκας για τη σύλληψη του Μαδούρο

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Αποκάλυψη για τον Γιώργο Παπαδάκη: Ετοίμαζε νέα εκπομπή, ξεκινούσε γυρίσματα σε πέντε ημέρες

da silva
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Ο πρόεδρος Λούλα επικοινώνησε τηλεφωνικά με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας

nigeria copa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κόπα Άφρικα: Με τεσσάρα η Νιγηρία στους «8», πρόκριση στην παράταση με Σαλάχ για την Αίγυπτο (Videos)

Jens-Frederik Nielsen
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας απορρίπτει σενάρια «κατάκτησης» και δηλώνει ανοιχτός στον διάλογο με τον Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

tracter-mercosur
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η συμφωνία Mercosur που υπογράφει η ΕΕ και γιατί αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σηκωθεί στο πόδι

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 00:27
maduro
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Σχεδόν 200 στρατιωτικοί συμμετείχαν στην έφοδο στο Καράκας για τη σύλληψη του Μαδούρο

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Αποκάλυψη για τον Γιώργο Παπαδάκη: Ετοίμαζε νέα εκπομπή, ξεκινούσε γυρίσματα σε πέντε ημέρες

da silva
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Ο πρόεδρος Λούλα επικοινώνησε τηλεφωνικά με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας

1 / 3
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων Αποσύνδεση