30.12.2025 16:13

Βόλος: Σοβαρή επιπλοκή από γρίπη για 3χρονο παιδί – Νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα στο νοσοκομείο Λάρισας

30.12.2025 16:13
credit: Shutterstock

Ώρες αγωνίας για τους γονείς ενός τρίχρονου παιδιού από τον Βόλο, το οποίο νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας μετά από σοβαρή επιπλοκή που του προκάλεσε γρίπη

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων το παιδί παρουσίασε υψηλό πυρετό έως 39°C, με την κατάστασή του να επιδεινώνεται σταδιακά και να κάνει έμετους.

Οι γονείς, ανήσυχοι για την κατάσταση της υγείας του, μετέφεραν το παιδί στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου εισήχθη άμεσα στην Παιδιατρική Κλινική και υπεβλήθη σε πλήρη σειρά εξετάσεων.

Η σοβαρότητα της κατάστασης έγινε γρήγορα αντιληπτή από τους γιατρούς, οι οποίοι αποφάσισαν τη διακομιδή του παιδιού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου, μετά την εισαγωγή του, ξεκίνησε να του χορηγείται ειδική φαρμακευτική αγωγή

Θετικά σημάδια στην πορεία αποκατάστασης της υγείας του παιδιού

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γρίπη προκάλεσε στο παιδί εγκεφαλίτιδα, μία από τις σοβαρές επιπλοκές της νόσου. 

Ωστόσο, παρά τις ανησυχητικές συνθήκες, διαφαίνονται τα πρώτα θετικά σημάδια στην πορεία αποκατάστασης της υγείας του παιδιού, με τους γιατρούς, όμως, να παραμένουν συγκρατημένοι και να παρακολουθούν στενά την αντίδραση του οργανισμού στην αγωγή.

Σημειώνεται ότι το παιδί δεν είχε εμβολιαστεί για τη γρίπη.

